Elton John: Never Too Late, ecco quando il documentario debutterà su Disney+

È stata svelata la data di uscita di Elton John: Never Too Late, il documentario sull'incredibile carriera della leggenda della musica di origine britannica.

Elton John: Never Too Late, il documentario sull'incredibile carriera della leggenda della musica di origine britannica, debutterà su Disney+ venerdì 13 dicembre, ha annunciato oggi la piattaforma di streaming.

I dettagli del sensazionale progetto

Il film, diretto dal grande documentarista R.J. Cutler e da David Furnish, marito di Elton John, sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival venerdì 6 settembre.

Lights, Camera, Elton!



Stream the brand new documentary Elton John: Never Too Late starting December 13 on #DisneyPlus. #EltonNeverTooLate pic.twitter.com/DLZAmXeGNO — Disney D23 (@DisneyD23) August 27, 2024

"Il documentario segue Elton John mentre guarda indietro alla sua vita e agli stupefacenti primi giorni della sua carriera cinquantennale in questo viaggio a tutto tondo emotivamente carico, intimo ed edificante", si legge in un comunicato. "Mentre si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America al Dodger Stadium, Elton ci riporta indietro nel tempo per raccontare gli straordinari alti e gli strazianti bassi dei suoi primi anni e come ha superato le avversità, gli abusi e le dipendenze per diventare l'icona che è oggi".

Disney+ afferma che il film conterrà una nuova canzone originale di Elton John. L'incredibile lista di crediti del vincitore dell'EGOT include gli album Goodbye Yellow Brick Road, Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player, Madman Across the Water, le colonne sonore de Il re leone, Rocketman e Billy Elliot, per citarne solo alcuni.

Dopo il TIFF, Elton John: Never Too Late terrà la sua première europea al BFI London Film Festival il 10 ottobre. Disney ha dichiarato che il documentario avrà una distribuzione limitata nelle sale il 15 novembre negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

"Icona, senza ombra di dubbio. Pioniere, sempre", scrive il programma del TIFF del cantautore-pianista. "Ma anche se Sir Elton John ha vissuto sotto i riflettori della fama per decenni, c'è molto della sua vita dietro quelle scene spettacolari che non abbiamo ancora intravisto. Fino ad ora".