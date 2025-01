Elon Musk, la reazione della ex-fidanzata Grimes al saluto fascista: "Io non sono lui"

Grimes ha preso ufficialmente le distanze da Elon Musk e denunciato qualsiasi forma di nazismo dopo che il CEO di Tesla ha fatto un gesto che molti hanno interpretato come un saluto fascista durante uno degli eventi organizzati per l'insediamento del nuovo Presidente Donald Trump.

Un fan account della cantante canadese si è rivolto ai social media per esprimere la propria frustrazione per le buffonate di Musk e per l'ultima polemica sul gesto col braccio teso fatto dal magnate.

Grimes ha visto il post e ha risposto su X dicendo che non era online e che "non avrebbe fatto una dichiarazione avventata" sull'incidente. La cantante ha affermato che doveva andare a letto e che avrebbe fatto delle ricerche prima di rilasciare una dichiarazione.

Grimes ha preso le distanze da Musk per la salute dei figli

"È assurdo che qualcuno possa essere cancellato per qualcosa che il suo ex ha fatto prima ancora di sapere che è successo", ha aggiunto la cantante. "Io non sono lui. Non farò una dichiarazione ogni volta che lui fa qualcosa. Posso solo rimandare amore in un mondo che sta soffrendo".

Grimes, che ha tre figli con Musk, ha detto di aver scelto il benessere dei miei figli piuttosto che fare dichiarazioni sul suo ex partner romantico. "Vi assicuro che non è una bella sensazione essere sempre odiata per cose che non conosco, che non posso prevedere e che non posso controllare", ha detto la cantante e musicista. "Ma ho anche scelto questo percorso, lo accetto. Ne traggo il meglio e auguro semplicemente felicità e salute a tutti".

In un secondo post, Grimes ha risposto a un altro fan che le chiedeva di denunciare i nazisti e l'estrema destra: "Sono felice di denunciare il nazismo e l'estrema destra. Questo aiuterebbe a chiarire le cose?", ha risposto. "Ho appena finito di fare colazione e devo prendere un volo, e sto ancora discutendo su come affrontare le cose in modo diplomatico perché mi sento in difficoltà. Ma se c'è qualche preoccupazione al riguardo, sono felice di mettere le cose in chiaro in modo significativo. Se non rispondo per altre 5 ore è perché non c'è il wifi sul mio volo".