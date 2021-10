Elodie e Marracash si sono lasciati? Ecco chi sarebbero le rispettive nuove fiamme

Elodie e Marracash si sarebbero lasciati: secondo le notizie riportate dal settimanale Chi e da Dagospia i due artisti sarebbero entrambi già legati ad altre persone. La cantante di Amici e il rapper non hanno confermato la notizia.

La storia d'amore tra Elodie e Marracash sembra ormai giunta ai classici titoli di coda, le conferme arrivano da più parti mentre i due artisti, che da tempo non compaiono insieme in pubblico, non smentiscono le notizie via via più insistenti. Nel numero in edicola di mercoledì scorso il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto della cantante di Amici con un altro uomo. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, Elodie il 10 ottobre si è vista con Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani, i due sono stati fotografati mentre entravano insieme nel portone dell'abitazione della cantante e poi uscire per andare a cena con alcuni amici, tra cui il cantante Mahmood e il ballerino Gabriele Esposito. Le fotografie sono state scattate a Milano, città in cui entrambi vivono.

A quanto sembra, non è solo Elodie ad aver trovato un altro accompagnatore, secondo Dagospia anche Marracash ha una persona al suo fianco. Il portale parla di storia nota in tutto il capoluogo lombardo e la "lei" in questione sarebbe Rosmy. Cantante e attrice di teatro, è erede della famiglia di musicisti di arpa e violino Trinchitella.

Nel frattempo i due interessati tacciono e proseguono nei loro progetti legati al mondo della musica e non solo: Elodie, in particolare, è stata la conduttrice femminile della prima puntata de Le Iene, dove ha ottenuto il consenso del pubblico con un monologo sulla violenza alle donne ha emozionato il pubblico.