Elodie difende Sergio Sylvestre: “Matteo Salvini è un piccolo uomo”

Elodie definisce Matteo Salvini un piccolo uomo, la cantante ha risposto al post su Twitter in cui il politico ha attaccato Sergio Sylvestre per il suo errore durante l'esecuzione dell'Inno Nazionale prima della finale di Coppa Italia.

Non perde mai l’ occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo. — Elodie (@Elodiedipa) June 18, 2020

Le polemiche sull'Inno Nazionale cantato da Sergio Sylvestre prima della partita Napoli Juventus, sono state al centro delle discussioni sui social per tutta la giornata di ieri. Purtroppo molti interventi sono stati di stampo razzista e la cantante Elodie, collega ed amica di Sylvestre, è intervenuta per difendere il giovane artista. Matteo Salvini ha pubblicato su Twitter un post in cui si legge: "Sbaglia l'Inno e saluta col pugno chiuso! Ma dove l'hanno trovato? Povera Italia!". Elodie gli ha risposto per le rime e sotto il suo posto ha scritto: "Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo".

Poco dopo, Elodie ha pubblicato un video nelle storie di Instagram prendendosela con con quelli che hanno criticato l'esibizione di Sergio Sylvestre per il colore della sua pelle. Ecco cosa ha detto la cantante settima classificata a Sanremo 2020: "Siete delle bestie, che rabbia. Sono schifata. Leggere commenti razzisti. Trovare l'occasione, perché questo è un trovare l'occasione. Sergio ha cantato l'Inno nazionale, era semplicemente emozionato. E voi lo avete offeso. Forse non ve lo meritavate neanche l'Inno nazionale cantato da Sergio questo è il problema. Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Fate del male gratuitamente, siete delle brutte persone, delle merde anzi".