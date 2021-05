Elliot Page per la prima volta a torso nudo dopo l'operazione (FOTO)

Tramite una foto condivisa su Instagram, Elliot Page si è mostrato per la prima volta a torso nudo dopo l'operazione subita a gennaio per rimuovere il seno.

Mancano ancora alcune settimane all'inizio dell'estate, eppure sui social c'è già chi si mostra a bordo piscina felice e spensierato. Questo è il caso, ad esempio, di Elliot Page, il quale ha condiviso su Instagram uno scatto di se stesso in costume e a torso nudo. Di fatto, questa è la prima foto in cui l'attore americano mostra la parte superiore del proprio corpo dopo aver subito l'intervento chirurgico per rimuovere il seno e per fare quindi un ulteriore passo verso il cambiamento del proprio sesso.

Nel post in questione, Elliot Page lascia emergere tutta la gioia che prova nel poter finalmente vivere la sua sessualità in maniera libera, sfoggiando anche degli addominali assolutamente invidiabili. "Il primo costume da transessuale", ha scritto nel post l'attore, aggiungendo gli hashtag "gioia trans" e "trans è bello". L'operazione a cui si è sottoposto l'interprete di The Umbrella Academy, una procedura chirurgica per rimuovere il tessuto mammario (mastectomia sottocutanea), risale in realtà all'inizio dell'anno ma questa rappresenta la prima volta in cui l'attore mostra pubblicamente il risultato dell'intervento.

Elliot Page in un photoshoot su Time

Ricordiamo che Elliot Page ha fatto coming out come transgender a dicembre, tramite i social. A marzo, invece, ha rilasciato la sua prima intervista pubblica, dichiarando a TIME di essere cresciuto sentendosi "come un ragazzo" fin dalla tenera età, aggiungendo che è stato poi costretto ad "apparire in un certo modo" per portare avanti la sua carriera da attore. In un'intervista con Vanity Fair, invece, Page ha detto di provare "gioia ed eccitazione" nel diventare finalmente se stesso. Da quando ha reso pubblica la sua verità, Page ha infatti detto che "la differenza più significativa" tra la sua vita di prima e quella di oggi sta nel fatto che oggi si sente "davvero in grado di esistere".