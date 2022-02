Elliot Page annuncia l'arrivo di un libro di memorie, Pageboy

Elliot Page sta lavorando a un libro di memorie in cui racconterà se stesso e la sua storia, dalla carriera cinematografica che l'ha condotto alla nomination all'Oscar ala suo percorso transgender. Il libro, intitolato Pageboy, sarà pubblicato il prossimo anno e descriverà in dettaglio la vita e il privato dell'attore 34ennne noto per Juno e Inception, attualmente nel cast della serie Netflix The Umbrella Academy.

Elliot Page in un photoshoot su Time

Parlando del processo di transizione, Elliot Page a un certo punto ha confessato di essere stato ispirato dal film del 1999 Gonne al bivio, spiegando che che le pellicole che celebravano la comunità LGBTQIA+ lo hanno aiutato ad accettare la sua identità.

La commedia drammatica vedeva Natasha Lyonne nei panni di Megan Bloomfield, una liceale che viene mandata a un programma di conversione gay dai genitori, i quali sospettano che nutra interesse per il suo stesso sesso.

Page, che si è dichiarato gay nel 2014 e transgender alla fine del 2020, ha affermato che il film era una delle poche rappresentazioni di una giovane persona LGBTQ in quel momento.

"Senza le varie rappresentazioni in cui sono stato in grado di imbattermi da bambino e da adolescente - c'era molto poco - non so se ce l'avrei fatta", ha detto Page durante la cerimonia di consegna di un premio all'Outfest Festival del cinema LGBTQIA+ di Los Angeles ad agosto.

"Non so se ce l'avrei fatta a superare i momenti di isolamento, solitudine, vergogna e odio per me stesso, così estremi, potenti e onnicomprensivi che a malapena riuscivo a emergerne. Penso che non parliamo abbastanza di quanto sia importante la rappresentazione e di quante vite possa salva e quanti futuri permetta".