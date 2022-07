Elliot Page: Jordan Peterson sospeso da Twitter per aver detto che l'attore si è fatto rimuovere il seno

Il dottor Jordan Peterson, celebre autore e psicologo definito dal NYT come l''intellettuale più influente del nostro tempo, è stato sospeso da Twitter dopo aver scritto un tweet sull'attore transgender Elliot Page che, secondo i censori, violava i termini della piattaforma.

Il tweet mostrava Page, l'attore di The Umbrella Academy il cui nome, prima di annunciare la sua transizione nel 2020, era Ellen. Peterson ha scritto: "Vi ricordate quando l'orgoglio era un peccato? A Ellen Page è stato rimosso il seno da un medico criminale". La piattaforma ha deciso di sospendere l'account di Jordan, ritenuto colpevole di deadnaming.

Mikhaila Peterson, sua figlia, ha pubblicato uno screenshot del messaggio di Twitter ricevuto da suo padre, informando i fan che il suo account è stato sospeso: "Oh. @jordanbpeterson ha ricevuto un avvertimento da Twitter. Niente più tweet finché non cancella quello su Page. Sicuramente non una piattaforma per la libertà di parola al momento, non ti sembra @elonmusk?".

"Ho scritto un tweet irritato in risposta a uno degli ultimi avvenimenti sul fronte della guerra culturale che sta diventando sempre più accesa", ha dichiarato Jordan Peterson al National Post a proposito del tweet su Elliot Page. "Non ci sono regole precise su Twitter, l'unica regola è fare quello che piace a loro quando vogliono loro."