Elliot Page: l'autobiografia Pageboy è stata acquistata da Flatiron dopo aver pagato 3 milioni di dollari

Elliot Page scriverà la sua autobiografia, intitolata Pageboy, e Flatiron Book sembra abbia acquistato l'opera con un investimento di ben 3 milioni di dollari.

L'accordo è stato preso dopo la visione di una proposta composta da 49 pagine.

Il sito Deadline ha potuto leggere il documento presentato alle case editrici e ha anticipato che Elliot Page racconterà in modo coinvolgente la sua lunga battaglia per trovare se stesso nonostante l'odio omofobico nella sua città di Halifax, Novia Scotia, e nel mondo di Hollywood dove ha ottenuto i primi successi nel mondo del cinema.

L'attore descrive molte situazioni in cui, prima della transizione, è stato vittima di bulli con commenti omofobi, sottolineando che poche persone sono state disposte ad aiutare.

Tra i momenti che vengono riportati tra le pagine ci sarà quando gli è stata lanciata contro una birra a Toronto, i commenti ricevuti mentre si trovava in un ristorante a Hollywood e molti altre occasioni che lo hanno messo in crisi.

Nel documento non vengono fatti nomi delle persone che a Hollywood non hanno aiutato Elliot, ma si rivela che un regista ha provato a sedurlo quando aveva solo sedici anni e, gli insulti ricevuti da una star di Hollywood che a un party lo ha accusato di non essere gay e di avere solo paura degli uomini, dichiarando che era pronto ad avere un rapporto sessuale per dimostrare la sua teoria. La situazione, piuttosto tesa, non ha però suscitato la reazione degli amici di Elliot e dei presenti, che non sono intervenuti in sua difesa.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma l'autobiografia Pageboy arriverà sugli scaffali nel 2023.