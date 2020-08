Ellen DeGeneres: silurati tre produttori del suo programma: "Accuse strazianti"

The show must go on... per Ellen DeGeneres: tre produttori del programma della conduttrice americana sono stati licenziati dopo le recenti accuse da parte di ex membri dello staff e di alcuni ospiti e personalità dello showbiz.

Sandra Bullock ed Ellene Degeneres parlano del trailer di Magic Mike XXL

Ellen DeGeneres ha voluto "rivedere" il suo team di produzione, mettendo da parte alcune delle sue figure senior. Secondo quanto riferito da una portavoce della Warner Bros. ha confermato che i tre produttori esecutivi che sono stati silurati sono Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman. I tre sono stati estromessi dal sindacato dalla Warner Bros. a seguito delle accuse schiaccianti di insensibilità razziale e cattiva condotta sessuale.

Alcune fonti hanno riferito che Leman e Glavin sono usciti anche come produttori in altri programmi prodotti da DeGeneres, tra cui Ellen's Game of Games della NBC.

I veterani di Ellen, Mary Connelly, Andy Lassner e Derek Westervelt, resteranno invece nel suo show come produttori esecutivi. Connelly, Lassner e Westervelt lavorano allo show sin dal suo inizio nel 2003.

La notizia è stata rivelata ai membri dello staff di Ellen durante una riunione del personale, in cui DeGeneres ha parlato tramite una chiamata in videoconferenza. Ellen DeGeneres era in lacrime e si è scusata con più di 200 membri dello staff. Secondo più fonti, DeGeneres ha detto allo staff che era "imperfetta" e si è resa conto che nello sforzo di far funzionare lo spettacolo, come fosse una "macchina ben oliata", a volte i leader si dimostrano meno "esseri umani" di quanto dovrebbero. Ha aggiunto inoltre che leggere accuse inquietanti in merito allo show, è stato "straziante".

DeGeneres ha addirittura menzionato il fatto che non poteva fare a meno di notare che lo spettacolo a volte ha alienato lo staff e persino gli ospiti, a causa dello slittamento degli orari delle riprese con breve preavviso. Ha promesso di rispettare gli orari concordati per rendere il processo di produzione più agevole per tutti.

MTV Video Music Awards 2010, Ellen DeGeneres

Allo stesso tempo, durante l'incontro, Connelly e Lassner si sono confrontati con i risultati dell'indagine interna dello studio che stata avviata dopo le accuse. Dopo aver intervistato più di 100 persone collegate allo show di Ellen, l'indagine ha documentato che non c'erano prove di razzismo sistemico dietro le quinte, ma è stato sottolineato che sia necessario fare di più in termini di diversità e inclusione. DeGeneres e altri hanno promesso che tutti i membri del personale, inclusa DeGeneres, parteciperanno a seminari di approfondimento su questi argomenti. La presentatrice ha anche annunciato che il DJ dello spettacolo, Stephen "tWitch" Boss, è stato promosso a co-produttore esecutivo.

La Warner Bros. ha rifiutato di commentare le specifiche dell'indagine. Fonti hanno detto che DeGeneres e altri produttori non hanno risposto alle domande dei membri dello staff, che stanno ancora lavorando a distanza a causa dell'emergenza sanitaria. Si dice che DeGeneres abbia promesso di incontrare i membri dello staff in piccoli gruppi una volta che la situazione sanitaria lo consentirà.

In risposta ai reclami finiti nei resoconti dei media, la Warner Bros. ha istituito un rappresentante delle risorse umane dedicato per lo spettacolo e una hotline. La DeGeneres ha detto allo staff che sperava di rivolgersi a loro prima, ma le è stato detto di non farlo mentre l'indagine era in corso.

Ellen DeGeneres ha ripetutamente sottolineato di essere "orgogliosa" del successo dello spettacolo e della sua capacità di creare programmi come "Ellen's Game of Games". Ha anche espresso gratitudine ai membri dello staff, molti dei quali sono stati con lei durante questa situazione sospesa. Ha insistito sul fatto che lo spettacolo "sarebbe tornato" il mese prossimo e ha smentito categoricamente voci secondo le quali ai collaboratori era vietato guardarla negli occhi quando la incontravano dietro le quinte.

Ai membri dello staff è stato anche detto che il debutto della diciottesima stagione del programma è stato posticipato di alcuni giorni, al 14 settembre con una promessa: "Questa sarà la migliore stagione che abbiamo mai avuto". ha detto DeGeneres.