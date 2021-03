Ellen DeGeneres fa gli auguri a Simona Ventura per Game of Games, in arrivo su Rai2 (video)

Simona Ventura incassa anche gli auguri di Ellen DeGeneres per il suo Game of Games, che partirà su Rai2 il prossimo 31 marzo. Come mai? Perchè Ellen è ideatrice e conduttrice del format nato negli Stati Uniti e andato in onda per la prima volta nella stagione 2017/2018 sulla NBC.

Tra qualche parola in italiano e pratici consigli, Ellen DeGeneres ha così salutato la collega italiana: "Buongiorno, ciao Simona. Congratulazioni per essere la conduttrice di Game Of Games in Italia. Ti voglio augurare buona fortuna. Essere la conduttrice di Game Of Games è molto divertente. Sono certa che lo avrai già, ma ti consegno questo pulsante rosso. Però stai attenta, quando lo schiaccerai qualcuno verrà fatto saltare, lanciato o ricoperto di slime. Mi raccomando, pensaci bene prima di schiacciarlo... Ops. Comunque, i miei migliori auguri Simona. Arrivederci, ciao, bella". Per poi chiudere con un classico quanto insensato "Spaghetti".

Game of Games - Gioco loco è la versione italiana, prodotta da Blu Yazmine per Rai2, del format americano e vedrà giochi spettacolari studiati per mettere alla prova in ogni puntata 6 VIP affiancati da altrettanti concorrenti NIP. Scopo della sfida arrivare al gioco finale e portare a casa il montepremi in palio.

Per Simona Ventura la trasmissione sarà l'opportunità di un grande rilancio in RAI, a lungo cercato ma purtroppo mai veramente centrato negli ultimi anni, con The Voice of Italy prima e con La domenica Ventura poi.