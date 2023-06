Elle Fanning: 'Ho perso un ruolo a 16 anni. Il motivo? Mi dissero che ero inscopabile'

Elle Fanning ha parlato del modo in cui è stata sessualizzata quando era una ragazzina nel mondo del cinema, svelando che quando aveva 16 anni ha perso un ruolo perché "era inscopabile". La giovane star ha condiviso le sue esperienze durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter che le ha permesso di condividere qualche aneddoto riguardante la sua carriera.

Un commento dei suoi agenti

Parlando dei ruoli che ha perso, Elle Fanning ha dichiarato: "Non ho mai raccontato questa storia, ma stavo cercando di ottenere un ruolo in un film. Non ho ottenuto la parte. Non penso abbiano nemmeno realizzato il film, ma era una road trip comedy con al centro un padre e sua figlia".

Berlino 2020: Elle Fanning al photocall di The Roads Not Taken

L'attrice ha spiegato: "Non ho avuto notizie dai miei agenti perché non mi riferivano cose di questo tipo, era importante avere dei filtri perché probabilmente c'erano molti commenti in grado di fare danni tra quelli filtrati. Ma questo mi è poi arrivato. Avevo 16 anni e una persona ha detto: 'Oh, non ha ottenuto la commedia padre-figlia perché non è scopabile'". Elle ha aggiunto: "Lo trovo disgustoso. E ora posso riderci su, pensando 'Che maiale disgustoso!'".

Elle Fanning ha aggiunto: "Ero immensamente sicura di me, ma ovviamente stai crescendo sotto i riflettori, ed è strano. Guardo le foto dei paparazzi di quando avevo 12 anni e penso 'Si tratta di qualcosa di positivo vedere un riflesso di me stessa a quell'età?'. Non sento di aver subito dei danni, ma mi ha resa davvero consapevole".