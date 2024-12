Elizabeth Olsen star di Panic Carefully accanto a Julia Roberts

Elizabeth Olsen affiancherà Julia Roberts sul set del nuovo film Panic Carefully, il nuovo progetto targato Warner Bros che sarà scritto e diretto da Sam Esmail.

Il filmmaker sembra ritornerà in un mondo all'insegna della tensione e della paranoia, un po' in stile Mr. Robot, la pluripremiata serie che ha avuto come star Rami Malek.

I primi dettagli di Panic Carefully

Tra le fonti di ispirazione di Panic Carefully, come riportano anche le fonti di Deadline, c'è poi un cult cinematografico come Il silenzio degli innocenti. La produzione, tuttavia, non ha voluto diffondere i dettagli relativi alla trama e online non sono state svelate anticipazioni significative.

Il progetto era stato al centro di un'accesa lotta per ottenerne i diritti, poi vinta da Warner Bros, che ha assicurato una distribuzione nelle sale del film.

Julia Roberts su Homecoming: "Sam Esmail prova gioia nel metterti a disagio"

Sam Esmail ha già diretto Julia Roberts in occasione del thriller apocalittico Il mondo dietro di te, tratto dal romanzo scritto da Rumaan Alam.

I recenti progetti di Elizabeth

Elizabeth Olsen, recentemente, ha recitato in His Three Daughters, con la regia di Azazel Jacobs, insieme a Carrie Coon e Natasha Lyonne, e in The Assessment, un drama sci-fi firmato da Fleur Fortune che la vede protagonista accanto ad Alicia Vikander. L'attrice è inoltre nel cast di Eternity, una commedia romantica prodotta da A24, di cui è produttrice e interprete insieme a Miles Teller e Callum Turner.

Elizabeth ha poi recitato per il piccolo schermo in occasione di serie come Love & Death, in cui ha avuto il ruolo dell'assassina Candy Montgomery, e WandaVision, il progetto televisivo targato MCU in cui ha interpretato ancora una volta Wanda Maximoff/Scarlet Witch, personaggio di cui i fan vorrebbero un ritorno.