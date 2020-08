Elizabeth Olsen ha disattivato il suo account Instagram

Elizabeth Olsen, nella giornata di ieri 29 agosto, ha disattivato il suo account Instagram dove recentemente aveva allietato i suoi follower con i video della sua passione per il giardinaggio.

La modifica è avvenuta senza alcun preavviso e i suoi fan si sono trovati semplicemente di fronte a una pagina con cui Instagram li informava che la pagina non è disponibile.

La star di WandaVision non ha spiegato i motivi per cui ha disattivato l'account, anche se alcuni fan dell'attrice trentunenne sostengono online che avesse ricevuto numerosi commenti negativi a causa dell'assenza di un commento alla morte di Chadwick Boseman.

Elizabeth Olsen non usa però abitualmente i suoi account social, trascorrendo poco tempo online e lasciando trascorrere anche molte settimane e mesi tra un post e l'altro.

Tra i contenuti più recenti che aveva pubblicato online c'erano dei simpatici video dedicati al giardinaggio che avevano alimentato la bizzarra ipotesi che si trattassero di messaggi in codice legati alla serie WandaVision. Elizabeth Olsen, nei suoi filmati, faceva dei riferimenti diretti ai fan degli Avengers, per poi presentare al pubblico i prodotti del suo orto. GeekFeed.com aveva quindi ipotizzato: i broccoli e il cavolo, entrambi verdi, erano stati piantati a fine febbraio e avrebbero potuto far riferimento alla data di uscita di Loki, mentre i pomodori di inizio marzo sarebbero collegati a WandaVision.