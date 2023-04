Elizabeth Hurley lascia i fan a bocca aperta con una foto hot in bikini

Elizabeth Hurley ha letteralmente lasciato i fan a bocca aperta questo giovedì: l'attrice 57enne ha scelto Instagram per postare una foto in cui ha mostrato ai follower il suo fisico statuario indossando un bikini che fa parte della sua nuova linea di costumi da bagno, la Elizabeth Hurley Swim.

"Yay!! Il mio bikini a macchia di ghepardo preferito è di nuovo disponibile", ha scritto l'attrice di Austin Powers nella didascalia dell'immagine. Inutile dire che gli utenti di Instagram siano letteralmente impazziti e abbiano iniziato a commentare in massa al fine di elogiare la Hurley per il suo fisico semplicemente mozzafiato.

"Non ho mai visto una donna invecchiare così bene", ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: "Diventa sempre più giovane, non ha nessun senso. Credo che sia la donna di 57 anni più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita. E non parlo solo del fisico e del seno, anche il suo volto è meraviglioso".

Elizabeth Hurley ha lanciato la sua linea di costumi da bagno con sede a Londra nel 2005 rilasciando la seguente dichiarazione: "Ho deciso di avventurarmi nel mondo dell'abbigliamento da spiaggia non solo perché sono sempre stata ossessionata dai vestiti per le vacanze, ma anche perché è un'area in cui le donne, indipendentemente dalla taglia, possono avere un aspetto fantastico oppure scegliere male ottenendo risultati disastrosi. Voglio che le donne si sentano favolose a qualsiasi età".