Elizabeth Banks: Captain Marvel e Wonder Woman hanno avuto successo perché sono un "genere maschile"

Elizabeth Banks, regista del reboot di Charlie's Angels, ha rivelato la sua opinione riguardante i motivi per cui film come Wonder Woman e Captain Marvel abbiano ottenuto ottimi risultati al box office a differenza del suo film, che ha registrato un'apertura inferiore ai 9 milioni di dollari.

In un'intervista rilasciata all'Herald Sun, la regista e attrice ha dichiarato: "Le persone devono comprare i biglietti per questo film. Deve guadagnare soldi, se non incassa rinforza lo stereotipo che a Hollywood gli uomini non vanno a vedere film d'azione con protagoniste le donne".

I cinecomic Captain Marvel e Wonder Woman hanno però incassato rispettivamente 1.1 miliardi di dollari e 821 milioni, ma Elizabeth Banks ha un'idea precisa del motivo per cui hanno avuto successo: "Gli uomini andranno a vedere dei film con quelle eroine perché è un genere cinematografico maschile. Anche se questi film sono su delle donne, li inseriscono in un contesto all'insegna di un mondo più ampio legato ai fumetti. Quindi sì, state guardando un film di Wonder Woman ma stanno gettando le basi per altri tre personaggi o per poi costruire la storia di Justice League".

La filmmaker ha però voluto precisare: "Sono felice che questi personaggi abbiano successo ai box office, ma abbiamo bisogno che un maggior numero di voci femminili vengano sostenute con i soldi perché quello è il potere. Il potere è nei soldi".

Elizabeth ha inoltre risposto a chi ha criticato l'idea di un reboot di Charlie's Angels dopo i film con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu: "Avete 37 film su Spider-Man e non vi state lamentando! Penso che le donne abbiano diritto di avere uno o due franchise action ogni 17 anni, mi sembra sia giusto".