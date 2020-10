Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e il contratto che la legherebbe a Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci avrebbe firmato un contratto con Flavio Briatore in nome del quale, per esempio, non potrebbe scambiare tenerezze con Pierpaolo Pretelli: in una vecchia intervista di Alfonso Signorini con Piero Chiambretti il conduttore del Grande Fratello Vip 5 aveva rivelato che la showgirl non deve farsi fotografare con un altro uomo per tre anni dalla firma del divorzio, in caso contrario pagherà multe salatissime.

In ogni diretta del Grande Fratello Vip 5 un ampio segmento del programma è dedicato al presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini ogni settimana cerca di strappare la verità a Elisabetta: "ci tieni a Pierpaolo o ti aspetta qualcuno fuori?", ripete il conduttore tralasciando gli altri concorrenti e concentrando le luci del programma sulla conduttrice di Soverato.

Le domande di Alfonso Signorini e le mancate risposte della Gregoraci nasconderebbero una verità che il conduttore del Grande Fratello VIP conoscerebbe bene.

Alfonso Signorini nel gennaio del 2019 è stato ospite di Piero Chiambretti in CR4 - La Repubblica delle Donne, il programma che il presentatore torinese conduceva su Rete 4. In quello'occasione Signorini rivelò un particolare scottante sull'accordo stipulato da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore all'indomani del loro divorzio (i due si sono separati consensualmente il 23 dicembre 2017). "Lo sanno in pochi - aveva detto Alfonso a Piero Chiambretti - ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa 'per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime'. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone".

Mancano quindi poco meno di due mesi allo scadere del famigerato triennio di castità mediatica imposto da Briatore all'ex moglie.

Al grande Fratello Vip 5 questa settimana Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono in nomination insieme a Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Durante la diretta di domani del reality, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, sapremo chi è il VIP che deve abbandonare la casa e soprattutto ci verrà svelato se ci sarà l'ingresso di nuovi concorrenti all'interno della casa di Cinecittà.