Elisabetta Gregoraci sfiora l'incidente hot da Caterina Balivo a Vieni da me

Elisabetta Gregoraci rischia l'incidente hot davanti alle telecamere di Vieni da me, ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo per promuovere il suo nuovo film.

Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste di Aspromonte, la terra degli ultimi e nel pomeriggio è stata ospite negli studi della trasmissione di Caterina Balivo per promuovere il film. L'attrice e soubrette calabrese si preparava a rispondere alle domande della conduttrice quando l'intimo l'ha tradita. Proprio mentre chiacchierava con la conduttrice, Elisabetta si è accorta che il reggiseno stava cedendo in diretta, un vero incubo. Lei ha provato a rimetterlo al suo posto, infilando velocemente ma vistosamente la mano nella camicia e sperando di non essere ripresa. "Caterina, mi continua a salire il reggiseno", ha detto imbarazzata, e la conduttrice l'ha rassicurata "non si vede nulla".

Passato il momento di imbarazzo, la Gregoraci ha parlato anche della sua vita amorosa, di un Gennaro del suo passato che "se ne è andato e non è tornato più" proprio come il Marco della canzone di Laura Pausini. Passando al suo ultimo film, Aspromonte la terra degli ultimi è in sala dal 21 ottobre, il film è ambientato negli anni 50, nel corso della puntata è stato trasmesso anche un video massaggio del regista. A proposito di Mimmo Calopresti, Elisabetta ha ricordato che al primo provino fu mandata a casa e le fu chiesto di tornare il giorno dopo struccata e imbruttita.