Elisabetta Gregoraci: fuori dal Grande Fratello Vip è fidanzata con un rapper?

Elisabetta Gregoraci avrebbe iniziato una relazione con il rapper Mr. Rain prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione pubblicata da Novella 2000 dà un senso alle parole dell'ex moglie di Flavio Briatore che hanno lasciato di sasso Pierpaolo Pretelli.

Ieri Elisabetta Gregoraci aveva lasciato senza parole l'ex velino che da giorni la corteggia nella casa del Grande Fratello. Mentre i 'vipponi' prendevano il sole e scherzavano definendosi con una parola, Elisabetta è stata descritta come 'l'illusionista'. Quando Pierpaolo si è avvicinato per abbracciarla lei si è rivolta verso l'ex velino dicendogli: "Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba". Il povero Pretelli, che fino a ieri sperava che il sentimento tra i due fosse reciproco, c'è rimasto malissimo.

Oggi Novella 2000 pensa di aver identificato la persona di cui sarebbe innamorata la Gregoraci: si tratterebbe del rapper Mr Rain, 28 anni, seguitissimo dai giovani. Il ragionamento fatto dal settimanale è semplice ma indubbiamente ha una sua logica. Alcuni giorni fa un aereo ha sorvolato la Casa del Grande Fratello con la scritta "Sei l'epicentro del mio terremoto". Lo striscione non era firmato ma la Gregoraci subito se ne è appropriata dicendo che le era stato mandato da un gruppo di amici di whatsApp. Nonostante molti avessero cercato di capire il senso delle parole nessuno le aveva collegata a un brano del rapper lombardo. Il singolo 9.3, pubblicato nel giugno del 2020, contiene la frase "Come una scossa 9.3/ sei l'epicentro del mio terremoto".

Elisabetta Gregoraci e Mattia Balardi, questo è il vero nome di Mr. Rain, si sarebbero conosciuti durante Battiti Live, l'evento musicale che si svolge nelle principali piazze pugliesi organizzato dal Gruppo Norba, trasmesso quest'anno anche da Italia Uno e condotto proprio dall'ex moglie di Flavio Briatore. Nella diretta di domani vedremo se Alfonso Signorini darà la notizia ai gieffini spezzando definitivamente il cuore del povero Pierpaolo Pratelli.