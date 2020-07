Elisabeth Moss nel cast di Shining Girls, nuova serie Apple prodotta da Leonardo DiCaprio

L'attrice Elisabeth Moss sarà una delle protagoniste di Shining Girls, una nuova serie prodotta per Apple dalla Appian Way di Leonardo DiCaprio.

Shining Girls ha ottenuto l'approvazione da parte di Apple che ha ordinato la produzione di una prima stagione della serie che verrà prodotta dalla Appian Way di Leonardo Caprio. Tra i protagonisti ci sarà anche Elisabeth Moss nel ruolo di una giornalista che sopravvive a un'aggressione brutale.

Il romanzo di Lauren J. Beukes intitolato The Shining Girls sarà adattato da Silka Luisa (Stranger), che avrà inoltre l'incarico di showrunner e produttrice del progetto nel cui cast ci sarà l'attrice Elisabeth Moss. Al centro della storia raccontata tra le pagine c'è una reperter che, dopo essere sopravvissuta a un'aggressione brutale, va alla ricerca di chi l'ha aggredita mentre la propria visione della realtà continua a modificarsi.

Elisabeth Moss sarà coinvolta come produttrice, in collaborazione con Appian Way, tramite la sua casa di produzione Love & Squalor Pictures, con Warner Bros. Tb.

La star di The Handmaid's Tale sta vivendo un periodo particolarmente ricco di nuovi progetti e, dopo il successo del film L'uomo invisibile, interpreterà una serial killer in Candy e tornerà sul piccolo schermo con la serie Black Match.