Elisabeth Moss star di Black Match, prima serie prodotta grazie a un accordo con Hulu

Elisabeth Moss sarà la protagonista di Black Match, il primo progetto che verrà prodotto grazie all'accordo tra Love & Squalor Pictures, la sua casa di produzione, e Fox 21 Television Studio e Hulu.

La serie sarà di tipo antologico e la sceneggiatura era firmata da Ian McCulloch, mentre alla regia del pilot ci sarà Mike Barker.

Black Match viene descritto come un progetto di genere thriller neo-noir ambientato nel presente, nella città di Los Angeles.

Elisabeth Moss ha dichiarato: "Sono così entusiasta di aver formato questa società e stretto questa partnership con la manager Lindsey McManus per trovare del materiale di cui occuparci e poter gestire i progetti in veste di produttrici. Vogliamo sviluppare storie forti, uniche per il piccolo e il grande schermo che pensiamo possano essere inclusive e rappresentare il mondo che ci circonda".

La collaborazione con Hulu nasce dopo aver realizzato per l'emittente tre stagioni di The Handmaid's Tale.

Craig Erwich, responsabile dei progetti originali di Hulu, ha dichiarato: "Elisabeth è una forza creativa inarrestabile nel mondo della televisione e del cinema, di fronte e dietro la telecamera. Ha rappresentato una parte importante del successo di Hulu, dalla sua performance che le ha permesso di vincere un Emmy con The Handmaid's Tale alla sua visione unica per lo show come produttrice esecutiva. Siamo onorati di essere la casa in streaming delle storie fantastiche che lei e la sua casa di produzione creeranno e non vedo l'ora di vedere Black Match prendere vita grazie a Love & Squalor Pictures per i nostri spettatori".

Tra gli altri progetti in fase di sviluppo per Love & Squalor ci sono il film Smacked basato sul libro di Eilene Zimmerman in cui si racconta la storia di una giornalista che indaga sulla discesa dell'ex marito nella dipendenza dalle droghe mentre cerca di ricostruire una vita per la propria famiglia; Idaho tratto dal romanzo di Emily Ruskovich in cui si affrontano tematiche come lutto, dolore, redenzione e i problemi di memoria; e Imperfect Women che è un progetto televisivo ispirato al libro di Araminta Hall sui lati oscuri dell'amicizia tra donne attraverso la prospettiva di tre migliori amiche dopo che una di loro viene misteriosamente uccisa.