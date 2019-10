Elisabeth Moss nel cast di Next Goal Wins, diretto da Taika Waititi

Elisabeth Moss, la star della serie The Handmaid's Tale, farà parte del cast del film Next Goal Wins, diretto da Taika Waititi.

Elizabeth Moss sembra avrà un ruolo da protagonista nel film Next Goal Wins, che verrà diretto da Taika Waititi, al suo ritorno dietro la macchina da presa dopo Jojo Rabbit.

Il lungometraggio avrà Michael Fassbender come protagonista e sarà tratto dall'omonimo documentario diretto da Mike Brett e Steve Jamison ambientato nel mondo del calcio. Al centro della storia di Next Goal Wins ci sarà l'allenatore Thomas Rongen che si ritrova alle prese con la missione di allenare la nazionale di calcio delle Isole Samoa, trasformandola da perennemente perdente a vincente. Per ora la produzione non ha voluto rivelare il ruolo affidato all'attrice Elisabeth Moss.

L'opera originale ha conquistato il premio come Miglior Documentario ai British Independent Film Awards nel 2014.

Taika Waititi scriverà la sceneggiatura in collaborazione con Iain Morris. Nel team dei produttori ci saranno anche Andy Serkis e Jonathan Cavendisch.

Elisabeth Moss riprenderà nei prossimi mesi il ruolo di June nella serie The Handmaid's Tale, tratta dal romanzo scritto da Margaret Atwood.