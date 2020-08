Elisabeth Moss star e produttrice di Mrs. March, in collaborazione con Blumhouse

Elisabeth Moss e Blumhouse Productions collaboreranno nuovamente, dopo il successo del film L'uomo invisibile, per realizzare Mrs. March, un adattamento cinematografico del romanzo scritto da Virginia Feito.

L'attrice sarà coinvolta come protagonista e produttrice esecutiva del progetto, descritto come un thriller psicologico.

Il film Mrs. March racconterà la storia di una casalinga dell'Upper East Side, ruolo affidato a Elisabeth Moss, la cui vita inizia ad andare in mille pezzi quando scopre che la detestabile protagonista del più recente romanzo scritto dal marito, libro diventato un bestseller, si basa su di lei.

L'attrice ha spiegato: "Ho letto il romanzo tutto d'un fiato e sono rimasta così conquistata da sapere che volevo realizzare un film e interpretare Mrs. March. Come personaggio è affascinante, complesso e profondamente umano e non vedo l'ora di immergermi nella parte. Mrs. MArch è esattamente il tipo di progetto coinvolgente e che ti mette alla prova guidato dalle donne che la casa di produzione Love and Squalor Pictures è stata fondata per realizzare. Come società siamo elettrizzati nel compiere il nostro debutto nel mondo dei film come partner di Blumhouse".

Elisabeth ha aggiunto: "Avendo lavorato con Jason negli Stati Uniti e la società in occasione del film L'uomo invisibile, sono costantemente colpita dalla loro creatività e intelligenza. Jason Blum è un forza incredibile nel mondo della narrazione e sono personalmente onorata di far parte della famiglia di Blumhouse".

Jason Blum ha aggiunto: "Non solo Elisabeth è una delle attrici di maggior talento della sua generazione, ma è anche una fan del genere e un'incredibile collaboratrice. La produttrice Lindsey McManus ed Elisabeth hanno un gusto impeccabile, quando hanno proposto Mrs. March abbiamo colto al volo l'occasione di lavorare con loro".