Elisa Isoardi: "La prova del cuoco? Piango se penso alle persone con cui ho lavorato"

Elisa Isoardi ancora oggi piange pensando alla chiusura de La prova del cuoco. La conduttrice lo ha confessato al settimanale Oggi, e nel frattempo la RAI ha comunicato i veri motivi che hanno portato alla chiusura dello show.

Il 26 giugno Elisa Isoardi ha avuto l'ingrato compito di salutare per l'ultima volta gli spettatori de La prova del cuoco, lo show culinario di Rai1 che andava in onda da ben 20 anni. La conduttrice si è commossa nell'ultima puntata e ancora oggi non ha superato il trauma di aver dovuto dire addio ad un programma a cui era molto affezionata. "Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato", racconta la Isoardi. La conduttrice ha negato ogni dissapore con Antonella Clerici, molti spettatori si erano lamentati perché Elisa non aveva salutato la collega che le aveva ceduto il testimone alla guida del cooking show: "Quando sono entrata nel programma, dopo di lei, l'ho ringraziata. Ma perché avrei dovuto farlo anche nell'ultima puntata? Fra di noi non c'è alcuna antipatia. Comunque chiedo scusa, pardon", dice poco convinta.

Oggi alla presentazione dei palinsesti di Rai1 Stefano Coletta, direttore di rete, ha spiegato i motivi della chiusura de La prova del cuoco. Coletta ha confermato che il programma è stato chiuso "per emorragia di ascolti". Il direttore ha detto che dati auditel alla mano, era necessario intervenire nella fascia oraria occupata da La Prova del cuoco. La rete ha deciso di andare sul sicuro affidando ad Antonella Clerici un nuovo programma, È sempre mezzogiorno, che andrà in onda dal prossimo 7 settembre alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì.