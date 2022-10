Elijah Wood protagonista del film Bookworm

Elijah Wood tornerà in Nuova Zelanda, dove ha girato la trilogia del Signore degli Anelli, in occasione delle riprese del nuovo film intitolato Bookworm.

Il progetto viene descritto come una commedia per tutta la famiglia ricca di avventure e sarà diretto da Ant Timpson, già dietro la macchina da presa di Turbo Kid.

Il film Bookworm racconterà la storia di Mildred, una dodicenne, la cui vita viene stravolta dal ricovero in ospedale della madre e dall'entrata in scena del padre, un illusionista americano chiamato Strawn Wise (il ruolo affidato a Elijah Wood), viene a occuparsi di lei.

Sperando di intrattenere la ragazzina, Strawn porta Mildred in campeggio in un'area selvaggia della Nuova Zelanda dove intraprendono una missione per andare alla ricerca di un animale mitologico chiamato Pantera di Canterbury.

Mildred ha letto ogni possibile libro pubblicato sul campeggio, ma non è mai stata a contatto con la natura, mentre Strawn è maggiormente a suo agio a Las Vegas che nelle Alpi, situazione che genera un po' di caos.

Maniac: Elijah Wood in una scena del film diretto da Franck Khalfoun

Il titolo fa riferimento a uno script ideato da David Mamet che è poi diventato The Edge diretto da Lee Tamahori, con star Alec Baldwin e Anthony Hopkins, opera che Ant Timpson e lo sceneggiatore Toby Harvard sostengono abbia degli elementi in comune con il nuovo lungometraggio.

Il regista ha sottolineato: "Bookworm sarà una lettera d'amore nei confronti del cinema d'evasione degli anni '70 con cui siamo cresciuti, in cui adulti e ragazzini erano egualmente al centro delle avventure raccontate sullo schermo".