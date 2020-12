Elfkins – Missione Best Bakery, il trailer in esclusiva del film d’animazione

Dal 5 gennaio arriva in prima visione digitale Elfkins - Missione Best Bakery, ecco in esclusiva il trailer del film d'animazione che sarà disponibile on demand su Sky, Infinity, Tim Vision, Rakuten TV, Chili, Itunes e Google Play.

Elfkins - Missione Best Bakery, di cui vi presentiamo il trailer in esclusiva, sarà disponibile in prima visione assoluta digitale dal 5 gennaio. Il film d'animazione tedesco, incentrato su tre elfi che lasciano per sbaglio il loro mondo sotterraneo, è diretto da Ute von Münchow-Poh. Elfkins - Missione Best Bakery sarà disponibile on demand su Sky, Infinity, Tim Vision, Rakuten TV, Chili, Itunes e Google Play.

Nella clip che potete vedere sopra facciamo la conoscenza di Elfie e dei suoi due amici. "Non credevo che il mondo degli umani fosse così bello" dice la giovane Elfkin prima di precipitarci dentro. Nel trailer conosciamo anche Theo e vediamo come i tre elfi, nonostante le loro buone intenzioni, finiscano per combinare una serie di pasticci nella cucina del povero chef.

Secondo un'antica leggenda, gli Elfkins erano gnomi che aiutavano gli umani nel loro lavoro affinché non si stancassero troppo. Dopo essere stati cacciati dalla moglie di un sarto in malafede, sparirono dalla Terra per non farvi più ritorno, lasciando sulle spalle degli umani tutto il peso del lavoro. Un giorno la giovane elfkin Elfie, curiosa di esplorare il mondo in superficie, fugge dal loro rifugio sotterraneo e si imbatte in Theo, un pasticcere in rovina, le cui ricette deliziavano i buongustai prima che suo fratello Bruno aprisse una fabbrica di dolci industriali. Inizia così un'entusiasmante avventura per riportare la pasticceria al vecchio splendore.

Elfkins - Missione Best Bakery è diretto dal regista tedesco Ute von Münchow-Pohm, il film è stato presentato in anteprima allo SCHLINGEL International Film, il festival cinematografico internazionale per bambini e giovani spettatori che si tiene ogni anno a Chemnitz, in Germania. Elfkins - Missione Best Bakery è stato prodotto dalla Akkord Film Production e arriva in Italia grazie a Koch Media e sarà disponibile dal 5 gennaio on demand su Sky, Infinity, Tim Vision, Rakuten TV, Chili, Itunes e Google Play.