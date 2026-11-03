Elezioni Midterm USA 2026: a che ora e dove seguirle in Italia su Rai, Mediaset, La7 e Sky

Da Bruno Vespa a Enrico Mentana, passando per Nicola Porro e Sky TG24: tutte le dirette, gli speciali e gli orari per seguire in Italia la notte elettorale americana

La notte delle elezioni americane di Midterm arriva anche sulla televisione italiana, con le principali emittenti pronte a seguire in diretta lo scrutinio e i primi risultati del voto. Tra speciali, maratone notturne e approfondimenti, Rai, Mediaset, La7 e Sky TG24 modificano la propria programmazione per raccontare una consultazione importante per gli equilibri politici degli Stati Uniti e non solo.

Rai, una notte di speciali: Bruno Vespa in onda fino alle 4:00

La Rai dedica un'ampia copertura alle elezioni americane, coinvolgendo le principali reti televisive, RaiNews24 e Radio Rai. Su Rai 1 l'appuntamento centrale è con Porta a Porta Speciale Midterm 2026: Bruno Vespa, in collaborazione con il TG1, sarà in onda dalle 23:45 alle 4:00 con ospiti, collegamenti dagli Stati Uniti e analisi dei risultati.

La copertura proseguirà poi con RaiNews24, che seguirà lo scrutinio attraverso una programmazione speciale. Dopo una prima finestra dalle 23:00 a mezzanotte, l'informazione tornerà protagonista dalle 2:00 alle 5:00, con Andrea Gerli e Ilario Piagnerelli alla conduzione. Previsti collegamenti con corrispondenti e inviati negli Stati Uniti, oltre a ospiti in studio. Alle 7.10 spazio anche a uno Speciale TG1.

Su Rai 2 il TG2 proporrà due edizioni straordinarie dedicate al voto, alle 10:00 e alle 18:00 di mercoledì 4 novembre. Gli aggiornamenti troveranno spazio anche nel TG2 Post delle 21, condotto da Monica Giandotti, e in serata a Patù - La Passione delle Idee con Roberto Inciocchi.

Anche Rai 3 seguirà l'appuntamento elettorale: nella notte andrà in onda uno speciale del TG3 Linea Notte, dalla mezzanotte all'1:30, mentre mercoledì sono previste due edizioni speciali del TG3, alle 12:25 e alle 16:15. Aggiornamenti e approfondimenti saranno presenti inoltre nelle edizioni dei telegiornali e dei giornali radio, con uno speciale di Radio 1 dalle 9:00 alle 10:00.

La7, Mentana torna con una maratona (l'ultima?) di sette ore

Anche La7 si prepara a una lunga notte elettorale. Tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, subito dopo diMartedì, Enrico Mentana condurrà una nuova Maratona Mentana, in diretta dalle 00:30 alle 7:30.

Sette ore dedicate all'andamento del voto negli Stati Uniti, ai primi risultati e alle reazioni politiche, con collegamenti, ospiti e analisi in studio. Un appuntamento che assume un significato particolare anche alla luce dell'annunciato addio di Mentana alla direzione del TGLa7: potrebbe essere la sua ultima maratona elettorale alla guida del telegiornale.

La copertura proseguirà durante tutta la giornata di mercoledì attraverso i programmi informativi della rete. Si comincia con Coffee Break, per poi passare a L'Aria che Tira, Tagadà e Otto e Mezzo, che seguiranno gli sviluppi del voto e le sue possibili conseguenze politiche.

Mediaset, Nicola Porro segue il voto fino alle 6:00 del mattino

La programmazione Mediaset si concentra soprattutto su Rete 4 e Canale 5. Su Rete 4, dopo Verità Nascoste con Milo Infante, che seguirà i primi sviluppi elettorali fino alle 00:25 circa, la linea passerà allo Speciale Quarta Repubblica - Midterm.

Nicola Porro accompagnerà il pubblico nel corso della notte, con una diretta che proseguirà fino alle 6:00 del mattino. Una lunga finestra informativa per seguire i risultati e approfondire gli scenari che emergeranno dalle urne americane.

Su Canale 5, invece, sarà Cesara Buonamici a condurre Speciale TG5 - Midterm, quale America?, in onda mercoledì 4 novembre dalle 6:00 alle 8:00. Un ulteriore Speciale TG5 è previsto in seconda serata, dopo la prima puntata della terza stagione di Viola come il Mare.

Gli aggiornamenti proseguiranno nel corso della giornata nelle edizioni dei telegiornali e nei programmi di approfondimento. In serata, su Rete 4, anche È Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà del voto americano.

Sky TG24, speciale elettorale dalle 22:30 con ospiti e data room

Per chi preferisce seguire le elezioni attraverso una copertura informativa continuativa, anche Sky TG24 propone una programmazione dedicata. MIDTERM 2026, AMERICA AL VOTO è il titolo dello speciale in onda da martedì 3 novembre alle 22:30, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi e Marco Congiu.

La diretta sarà accompagnata da collegamenti dagli Stati Uniti, aggiornamenti sui risultati e analisi degli scenari politici. Sul campo ci saranno Federico Leoni da Washington, Cristiana Mancini dal Texas e Iacopo Luzi dal Michigan, mentre lo Sky Cube si trasformerà in una vera e propria data room per seguire exit poll, risultati e dati dello scrutinio.

A occuparsi dell'analisi saranno Roberto Palladino e Alberto Giuffrè, con la collaborazione di YouTrend e Lorenzo Pregliasco. Nel corso dello speciale interverranno inoltre esperti, giornalisti e analisti, tra cui Roberto D'Alimonte, Marco Bardazzi, Marta Dassù, Alessia De Luca, Mario Del Pero, Mattia Diletti, Arianna Farinelli, Antonio Monda, Maurizio Massari e Mariangela Zappia.

Una copertura che accompagnerà il pubblico tra i risultati delle urne e le possibili conseguenze del voto sugli equilibri politici americani e internazionali.