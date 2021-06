Elenoire Ferruzzi, il video dall'ospedale e il ritorno su Instagram: "Sono viva"

Elenoire Ferruzzi è tornata con un video dall'ospedale che ha condiviso su Instagram: la showgirl transessuale si sta riprendendo lentamente dopo che le sue condizioni erano risultate disperate a causa del Covid-19. "Sono viva", ha detto ai suoi fan con un filo di voce e con il viso coperto. Elenoire ha spiegato infatti che per il momento ha fili attaccati ovunque e non se la sente di farsi vedere.

I medici avevano detto ai parenti di Elenoire Ferruzzi di prepararsi al peggio, l'amico Angelo Mazzone aveva raccontato ai follower che la vita della showgirl transessuale era appesa a un filo. Nonostante il pessimismo dei dottori lo stato di salute di Elenoire è migliorato lentamente, l'ossigenazione è salita e la Ferruzzi ha potuto lasciare la terapia intensiva ed ora, anche se sofferente, è fuori pericolo ed è ricoverata in pneumologia, sempre all'Ospedale Sacco di Milano.

La bella notizia è arrivata attraverso un video che Elenoire ha pubblicato sui social, una voce struggente che ha commosso tutti i suoi fan. "Ciao schifosini. faccio questo video per dirvi che sono viva" così ha esordito Elenoire che poi ha detto "Anche se c'è stato un momento nel quale stavo morendo, potevo non passare la notte, come hanno detto a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell'ospedale Sacco. Sono più di tre mesi che sono qui. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata e sedata. Ero in una stanza di un metro per due da sola fissando il soffitto, scusate se non mi faccio vedere, ma sono piena di fili che escono ovunque".

Nella seconda parte, con la voce commossa, Elenoire Ferruzzi, che non si mostra mai nel video, racconta che le manca la madre ed i suoi amici, poi ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questi mesi: "Mi mancate, mi mancate tanto. Mi manca la mia vita, mi manca tutto. Devo dire che mi manca tantissimo, mi manca la mamma e tante altre cose. Vi ho sempre reso partecipi di tutto e mi sembrava giusto in questo momento farvi vedere com'è la situazione. Ciao schifosini e grazie a tutti perché so che mi volete molto bene. Mentre ero sedata voi avete fatto tanto, ho saputo tutto. Sono qui a parlarvi, anche grazie a voi".