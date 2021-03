Elenoire Ferruzzi, il Covid non lascia speranze: le ultime notizie sulla showgirl

La vita di Elenoire Ferruzzi è appesa ha un filo: la showgirl, che ha contratto il Covid da alcune settimane, è in pericolo di vita e le sue condizioni lasciano poche speranze. Le ultime notizie sulla star dei social arrivano infatti dall'amico Angelo Mazzone, che riferisce le parole dei medici che la stanno seguendo.

Due settimane fa Elenoire Ferruzzi aveva annunciato sui social di aver contratto il Covid, in un messaggio del 18 marzo aveva scritto: "Sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita". Nel post Elenoire aveva anche sottolineato le sue paure "Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso".

Ad aggiornare i numerosi fan della showgirl è il suo caro amico Angelo Mazzone, noto organizzatore di tour a Milano. Nei giorni scorsi aveva scritto sui social che le condizioni della Ferruzzi si erano aggravate, da allora è stato inondato di post dei follower di Elenoire che gli chiedono aggiornamenti sullo stato di salute della sua amica.

Oggi Angelo ha scritto un nuovo post in cui ha raccontato che le condizioni di Elenoire si sono aggravate tanto che i medici hanno detto di prepararsi al peggio: "Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché le volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fa, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi! Grazie".

Angelo Mazzone in un racconto pubblicato su Facebook ha descritto il suo incontro con la Elenoire. Anni fa Angelo aveva infatti commentato una foto di un suo amico con Elenoire scrivendo "Ma chi è questa tua amica qui, un'aliena? Orribile" Dopo una serie di insulti sui social i due si incontrarono in una discoteca di Milano per lavoro: "ci guardammo fissi negli occhi come a sfidarci, finché non scoppiammo a ridere", e da allora sono diventati amici inseparabili.