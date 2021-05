Elenoire Ferruzzi: novità sulle sue condizioni di salute, ecco come sta

Per Elenoire Ferruzzi ci sono novità sulle sue condizioni di salute: la showgirl trans era stata ricoverata per Covid ed era in condizioni disperate, ma oggi fa sono stati rilasciati aggiornamenti: ecco come sta.

Ci sono delle novità su Elenoire Ferruzzi e le condizioni di salute della mitica showgirl trans che due mesi fa era stata ricoverata in ospedale per Covid e le cui condizioni era davvero disperate. Oggi Elenoire Ferruzzi è finalmente fuori pericolo di vita : lo ha confermato in via ufficiale l'amico Angelo Mazzone, con un post su Facebook, spiegando come sta oggi Elenoire.

Nel suo post Angelo Mazzone ribadisce che aveva scelto di non divulgare più aggiornamenti sulle condizioni di Elenoire Ferruzzi in accordo con la madre della showgirl perché nei giorni immediatamente successivi al ricovero erano state dette "troppe cattiverie". "Adesso per sua volontà posso finalmente dirvi che dopo così tanto tempo la bambolona è fuori pericolo di vita! Nelle ultime settimane le sue condizioni erano già migliorate, i suoi polmoni si sono ripresi quasi del tutto. Ha passato e sta passando un'esperienza allucinante, ma si è ripresa, nonostante non avesse speranze di sopravvivenza."

"I medici dell'ospedale Sacco di Milano sono a dir poco degli angeli, dei guerrieri e hanno fatto e continuano a fare di tutto per lei" - prosegue Mazzone - "È diventata la mascotte del reparto"

Le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi, che era stata ricoverata i primi di marzo per una gravissima forma di Covid che non sembrava lasciarle nessuna speranza sono migliorate nettamente, tanto che, spiega Angelo Mazzone: "I suoi valori migliorano di giorno in giorno, i medici hanno svegliato Elenoire, che ha ancora un sondino e quindi fa fatica a parlare. La strada in ospedale è ancora lunga, ma ne uscirà, ed è questa la cosa più importante".

Il post di Mazzone si conclude infine con un invito ai tantissimi fan di Elenoire: "Quando varcherà le porte di quell'ospedale sarete voi, tutti voi che e volete bene, a farla ridere, e sarà lei ad averne bisogno, stavolta"

Ricordiamo che il 18 marzo Elenoire Ferruzzi ha pubblicato il suo ultimo post sui social in cui spiegava di essere ricoverata in ospedale e di essere molto provata sia fisicamente che psicologicamente. La star transessuale, celebre per tanti tormentoni social e per alcune apparizioni televisive e cinematografiche, ha scritto: "Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il Covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata, perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati. Ho paura, prima ho abbracciato un infermiere per sentirmi viva. Aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego di non chiamarmi al cellulare, non mandatemi messaggi su Whatsapp, perché faccio veramente fatica, non ho forze."

I numerosi fan di Elenoire hanno provato a darle forza con una pioggia di commenti di incoraggiamento e tra loro anche tantissimi vip, da Paola Iezzi, Giada De Blanck, Marco Carta, Fausto Puglisi e Simona Ventura.