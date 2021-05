Elenoire Casalegno sostituisce Tommaso Zorzi alla guida di un nuovo show su Italia 1?

Secondo alcuni rumors Italia 1 avrebbe scelto Elenoire Casalegno come conduttrice di un nuovo programma pensato inizialmente per Tommaso Zorzi.

Dopo un breve passaggio a TV8, dove nella stagione 2019-2020 ha condotto Vite da copertina, Elenoire Casalegno potrebbe ritornare a Mediaset, dove, da conduttrice, ha esordito nel lontano 1994 con Jammin. L'indiscrezione arriva da TVBlog, secondo il portale la Casalegno avrebbe superato nelle ultime ore la concorrenza di Tommaso Zorzi e sarà lei a condurre la puntata numero zero del programma. Trattasi quindi di una sorta di pilot che potrebbe rimanere numero unico o essere promosso a trasmissione regolare da inserire nel palinsesto autunnale di Italia 1.

La puntata di prova verrà registrata a fine mese. Dovrebbe trattarsi di una trasmissione di attualità destinata a un pubblico giovane, abituato alla fruizione delle notizie attraverso i social. Al momento sembra sia prevista anche la presenza di ospiti in studio. Qualora lo show dovesse ricevere la luce verde da parte di Mediaset, dovrebbe essere destinato alla prima serata di Italia 1 nel palinsesto autunnale.

Elenoire Casalegno ha iniziato la sua carriera come modella, dopo aver condotto per 3 anni Jammin è stata al fianco di Raimondo Vianello nella trasmissione sportiva Pressing. Elonoire, nata Savona il 28 maggio 1976, ha condotto l'edizione del 1997 del Festivalbar. È stata anche opinionista di programmi come Saturday Night Live from Milano e Segreti e delitti.