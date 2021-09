Elenoire Casalegno e Vittorio Sgarbi, la storia d'amore e i motivi della rottura

Qualche anno fa Vittorio Sgarbi è tornato a parlare del suo fidanzamento con la splendida Elenoire Casalegno e del motivo per cui la loro relazione è giunta al termine: a quanto pare il celebre critico d'arte, pur essendo uno dei più grandi estimatori della bellezza dell'attrice ed ex modella italiana, non condivideva affatto la sua passione per i tatuaggi.

Intervistato da Raffaella Carrà, durante una puntata di A Raccontare comincia tu, Vittorio si è lasciato andare a degli inediti retroscena sulla loro storia d'amore: "È durata poco, per un tempo breve. Lei si è fatta riconoscere. Per me c'è stato un palcoscenico e lei è apparsa al mondo, una meraviglia."

"Come Venere che sorge dalle acque. Potevo fare il suo agente più che il suo amante. Poi si è coperta di tatuaggi e io ho aperto una polemica con lei, che era una bellezza pura". Ha concluso Sgarbi. Elenoire, dopo aver visto la puntata del programma della Carrà, ha deciso di commentare le parole del critico d'arte dichiarando: "Sono una ragazza, non sono un quadro!".

Sempre durante l'intervista Vittorio Sgarbi ha parlato anche dell'attrice Sabrina Colle, la donna che, sebbene in modo non convenzionale, vive al suo fianco da molti anni: "Ho avuto la fortuna di incontrare una donna straordinaria che esiste ed è reale, ha resistito con me più vent'anni con la tolleranza, l'intelligenza, il perdono. Fra noi, il sesso è finito nel '99, ma abbiamo uno straordinario rapporto di anime, il punto più alto dell'amore."