La maledizione del 2022 colpisce ancora, un'altra coppia famosa non è sopravvissuta a questo anno nefasto: Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio. La notizia è stata riportata in anteprima da Today. L'attrice e il compositore si sono detti addio dopo una crisi insanabile. Si erano sposati nel 2003 con una cerimonia in gran segreto ai Castelli Romani.

La fine della relazione tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti era un rumors che girava da tempo tra gli addetti ai lavori. La coppia, sempre molto legata, era da tempo che non si faceva vedere insieme. La conferma a Today è arrivata da una fonte vicino agli ex sposi. "La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo a causa di una crisi diventata ormai insanabile", scrive il portale. Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, fino ad ora, non hanno rilasciato nessuna comunicazione ufficiale.

Ora, dopo che la decisione è stata presa in via definitiva, il passo successivo è la separazione legale, i due sembrano decisi a dirsi addio in maniera civile, anche per non turbare la figlia Maria, nata il 25 ottobre del 2004. Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si erano sposati il 25 ottobre del 2003, un matrimonio per pochi intimi, circa 30 invitati: "E' la conclusione di un folgorante colpo di fulmine. Con lui ho chiuso un lungo, unico periodo di solitudine. Anche il lavoro ci incolla l'uno all'altro: Stefano ha firmato la colonna sonora di Un papà quasi perfetto e quella di Orgoglio, la fiction di RaiUno che ho finito da poco di girare". Disse l'attrice al settimanale Chi all'indomani delle nozze.

Elena Sofia Ricci, in precedenza, era stata sposata con lo scrittore Luca Damiani, i due avevano celebrato le nozze nel 1991 e divorziato l'anno successivo. Dalla sua relazione con Pino Quartullo, nel 1996, era nata la primogenita Emma.

Stefano Mainetti è un compositore, ha lavorato sia per la televisione che per il cinema. Ha pubblicato numerosi dischi, il suo cd Alma Mater è stato candidato come album dell'anno ai Classic Brit Awards di Londra 2010.