Elden Ring diventerà un film? Gli ultimi aggiornamenti sul progetto

FromSoftware ha dato un barlume di speranza ai fan di Elden Ring che pregavano che un giorno l'incredibile gioco sarebbe passato al grande schermo: il presidente dello studio Hidetaka Miyazaki ha finalmente dato il suo sostegno alla realizzazione di un film.

Miyazaki è favorevole al fatto che la storia del videogame venga raccontata con altri mezzi, tra cui un film, come ha dichiarato in un'intervista al The Guardian. Tuttavia, c'è un problema: l'autore e sviluppatore non crede che lui o FromSoftware potranno farcela da soli.

"Non credo che io o FromSoftware abbiamo la conoscenza o la capacità di produrre qualcosa in un mezzo diverso", ha dichiarato Miyazaki. "Quindi è qui che dovrebbe entrare in gioco un partner molto forte".

Elden Ring: un'immagine del gioco FronSoftware

Ci sono piani per un film su Elden Ring?

Secondo lo sviluppatore, questa partnership dovrebbe essere costruita sulla fiducia, ma è chiaro che c'è interesse da parte di FromSoftware. Chi sarà questo partner creativo è un'ipotesi che non è possibile fare a questo punto, poiché è chiaro che al momento non ci sono piani in corso.

Vista l'enorme popolarità che Elden Ring ha mantenuto fin dal lancio e la sua continua crescita con l'uscita di Shadow of the Erdtree, ci aspettiamo che ci siano alcuni grandi giocatori/produttori interessati all'idea di una collaborazione. Nel frattempo, arriveranno gli adattamenti di Horizon su Netflix e quello di God of War su Amazon.

Sebbene la narrazione molto estesa del gioco possa rendere difficile immaginare un adattamento cinematografico, ci sono molte storie all'interno di quel mondo che potrebbero confluire in un lungometraggio perfetto per il cinema. Non ci resta che aspettare che uno studio faccia una proposta per accaparrarsi i diritti di sfruttamento per il cinema.