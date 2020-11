El Cid: il trailer, la data di uscita e il poster della serie con Jaime Lorente

El Cid è la nuova serie di Amazon Prime Video con star Jaime Lorente, uno dei protagonisti dello show cult La casa di carta, di cui oggi sono stati condivisi il trailer ufficiale, il poster e la data di uscita: il 18 dicembre.

Il progetto sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Il video introduce il protagonista Rodrigo Diaz, di cui si rivelano le origini e il legame con la spada che possiede. Il trailer regala poi spettacolari sequenze d'azione e alcune sequenze in cui si gettano le basi per gli intrighi sentimentali e politici.

El Cid narra la storia di Rodrigo "Ruy" Diaz de Vivar, detto El Cid, eroe nazionale spagnolo ma anche uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia del paese. La serie racconta gli anni della gioventù di Ruy, ovvero il momento in cui diventò un fedele vassallo, cavaliere ed eroe per la corona. La storia è ambientata nell'undicesimo secolo, una delle epoche più affascinanti della storia spagnola, in cui cristiani, arabi ed ebrei convivevano nella penisola iberica, fronteggiandosi in guerre e stringendo alleanze. El Cid è una storia d'amore, intrighi, tradimenti e scontri fra potere e autorità.

Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series, Amazon Studios, ha dichiarato: "El Cid è una produzione molto ambiziosa e siamo entusiasti di aver lavorato con Zebra e Jaime Lorente per dar vita alla leggenda di questo personaggio per il pubblico di Prime Video in tutto il mondo. Questa è una serie incredibile dall'altissimo valore produttivo e siamo fieri di aggiungere El Cid alla nostra sempre più ampia offerta di contenuti originali spagnoli in esclusiva per i clienti Prime di tutto il mondo."

Maria José Rodriguez, Head of Amazon Originals, Spagna, ha aggiunto: "Durante questi affascinanti cinque episodi i nostri clienti Prime potranno immergersi in un'emozionante storia di scontri, strategie, vendette e lealtà. Con un gruppo di personaggi forti, interpretati da un grande cast spagnolo capeggiato dal fantastico Jaime Lorente, El Cid ha tutte le carte in regola per essere un'avventura indimenticabile."

El Cid: il poster della serie

El Cid è stato girato nelle provincie spagnole di Soria, Burgos, Teruel e Madrid, oltre che nella città di Saragozza; una produzione che ha superato i 4000 m2 di estensione, con uno staff di più di 200 persone e 11.000 comparse. Oltre a Jaime Lorente nei panni di El Cid, la serie vede la partecipazione anche di José Luis García-Pérez che interpreta Re Ferdinando I il Grande, Elia Galera nei panni della Regina Sancha La Bella, Carlos Bardem è il Conte di León, Juan Echanove è il vescovo, Alicia Sanz è Infanta Urraca, Francisco Ortiz è Sancho VII il Forte, Jaime Olías è Alfonso VI, Lucía Guerrero è Jimena, Lucía Díez è Infanta Elvira, Nicolás Illoro è Re García, Juan Fernández è Rodrigo, nonno di El Cid, Pablo Álvarez è Orduño, l'antagonista di Ruy, Ginés García Millán è Re Ramiro di Navarra, Dani Tatay è Beltrán, il figlio di Ramiro, Dani Albaladejo è Orotz, David Castilloè Lisardo lo scudiero, Adrián Salzedo è Alvar, Álvaro Rico è Nuño, Emilio Buale è Sádaba il guerriero, Hamid Krim è il Sultano di Saragozza Al-Muqtadir, Sarah Perles è Amina, la figlia del Sultano, e Zohar Liba è Abu Bakr.

El Cid è prodotto da Zebra. Sara Fernández-Velasco è l'Executive Producer insieme con José Velasco, che è anche il creatore della serie con l'Head Writer Luis Arranz. La serie è diretta da Adolfo Martínez Pérez, Marco A. Castillo, Miguel Alcantud e Arantxa Echevarría. La colonna sonora originale è composta dal premio Oscar Gustavo Santaolalla (Brokeback Mountain, Babel), e Alfonso González Aguilar, compositore delle musiche del film d'animazione nominato agli Oscar Klaus.