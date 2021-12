EFA 2021: Quo Vadis, Aida? è il Miglior Film Europeo, delusione per Paolo Sorrentino

Quo Vadis, Aida? ha dominato gli EFA 2021, i premi del cinema europeo, conquistando le categorie Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice, delusione per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

La cerimonia di premiazione degli EFA 2021, ovvero gli European Film Awards, si è svolta ieri e ha decretato che è Quo Vadis, Aida? il Miglior Film Europeo dell'anno. Il lungometraggio diretto da Jasmila Žbanić ha conquistato i riconoscimenti anche nelle categorie dedicate alla Regia e ha visto il trionfo di Jasna Đuričić come Migliore Attrice.

Delusione, invece, per È stata la mano di Dio diretto da Paolo Sorrentino che, nonostante le tre nomination, non è tra i vincitori di questa trentaquattresima edizione.

Ecco tuti i vincitori degli EFA Awards 2021:

Film Europeo 2021 : Quo Vadis, Aida? - diretto da Jasmila Žbanić

: Quo Vadis, Aida? - diretto da Jasmila Žbanić Commedia Europea 2021 : Ninjababy - diretto da Yngvild Sve Flikke

: Ninjababy - diretto da Yngvild Sve Flikke European Discovery 2021 - Prix FIPRESCI : Una donna promettente - Scritto e diretto da Emerald Fennell

: Una donna promettente - Scritto e diretto da Emerald Fennell Documentario Europeo 2021 : Flee - diretto da Jonas Poher Rasmussen

: Flee - diretto da Jonas Poher Rasmussen Film D'animazione europeo 2021 : Flee - diretto da Jonas Poher Rasmussen

: Flee - diretto da Jonas Poher Rasmussen Corto Europeo 2021 : My Uncle Tudor - Scritto e diretto da Olga Lucovnicova

: My Uncle Tudor - Scritto e diretto da Olga Lucovnicova Regista Europea 2021 : Jasmila Žbanić per Quo Vadis, Aida?

: Jasmila Žbanić per Quo Vadis, Aida? Attrice Europea 2021 : Jasna Đuričić in Quo Vadis, Aida?

: Jasna Đuričić in Quo Vadis, Aida? Attore Europeo 2021 : Anthony Hopkins in The Father

: Anthony Hopkins in The Father Sceneggiatore Europeo 2021 : Florian Zeller e Christopher Hampton per The Father

: Florian Zeller e Christopher Hampton per The Father Direttore della Fotografia Europeo 2021 : Mukharam Kabulova per Unclenching the Fists

: Mukharam Kabulova per Unclenching the Fists Scenografo Europeo 2021 : Márton Ágh per Natural Light

: Márton Ágh per Natural Light Costumista Europeo 2021 : Michael O'Connnor per Ammonite

: Michael O'Connnor per Ammonite Acconciatore e Truccatore Europeo 2021 : Flore Masson, Olivier Afonso & Antoine Mancini per Titane

: Flore Masson, Olivier Afonso & Antoine Mancini per Titane Colonna Sonora Originale Europea 2021 : Nils Petter Molvær & Peter Brötzmann per Great Freedom

: Nils Petter Molvær & Peter Brötzmann per Great Freedom Sound Europeo 2021 : Gisle Tveito & Gustaf Berger per The Innocents

: Gisle Tveito & Gustaf Berger per The Innocents Effetti visivi europei 2021 : Peter Hjorth & Fredrik Nord per Lamb

: Peter Hjorth & Fredrik Nord per Lamb Premio alla carriera : Márta Mészáros

: Márta Mészáros Contributo Europeo al Cinema Mondiale : Susanne Bier

: Susanne Bier Storytelling Europeo Innovativo : Steve McQueen per Small Axe

: Steve McQueen per Small Axe Euriages Co-production Award 2021 : Maria Ekerhovd

: Maria Ekerhovd EFA Young Audience Award 2021 : The Crossing diretto da Johanne Helgeland

: The Crossing diretto da Johanne Helgeland European Univeristy Film Award 2021: Flee

Per la seconda volta, gli European Film Awards quest'anno includono anche l'annuncio delle nominations per il Premio LUX del Pubblico Europeo Audience, presentati dal Parlamento Europeo e dalla European Film Academy, in partnership con la Commissione Europea e Europa Cinemas.

I film nominati sono