Edward Norton: "Sarei disposto a recitare in un altro film della Marvel"

Edward Norton ha rivelato di essere disposto a ritornare sul set di un film Marvel dopo aver recitato nel ruolo di Bruce Banner nel cinecomic dedicato alle avventure di Hulk arrivato nelle sale nel 2008.

L'attore e regista, pochi giorni fa, aveva spiegato le differenze creative che avevano portato il cinecomic di cui è stato la star in una direzione diversa rispetto a quella inizialmente. La parte del dottor Banner era quindi stata assegnata a Mark Ruffalo, ma ora Edward Norton ha ammesso che non ha chiuso per sempre le porte al Marvel Cinematic Universe dichiarando: "Forse con un ruolo da cattivo? Forse mi scriverò da solo il mio ruolo. Non so, sono aperto a ogni cosa. Voglio dire, ho fatto Ask the StoryBots su Netflix".

L'attore, che ha recentemente diretto e interpretato Motherless Brooklyn - I segreti di una città, potrebbe quindi accettare un ritorno nel mondo dei fumetti nel caso in cui si presentasse l'opportunità giusta e sarebbe interessante scoprire se Kevin Feige e i vertici della Marvel saranno interessati a una nuova collaborazione.