Edward mani di forbice è "Un personaggio molto amato dai disabili" dice la sceneggiatrice

Edward mani di forbice e il cinema di Tim Burton sono sempre stati un binomio di primaria importanza per le minoranze della nostra società. Caroline Thompson - sceneggiatrice del film - si è commossa quando ha scoperto il significato che un personaggio come Edward ha per la comunità dei disabili. Ritenuto come uno dei migliori film nella carriera di Tim Burton, Edward mani di forbice ha lanciato nell'olimpo hollywoodiano i nomi di Johnny Depp e di Winona Ryder. Quest'anno il film festeggia il 30esimo anniversario dalla sua uscita e, nonostante questo, non è invecchiato di un solo giorno.

Johnny Depp e Winona Ryder ai tempi di 'Edward mani di forbice'

Come riporta Insider, Caroline Thompson ha preso parte ad un Q&A in occasione della proiezione di Edward mani di forbice durante il Reel Abilities Film Festival, evento che esplora e celebra le differenze presenti nella nostra società e il carattere fortemente variegato dell'essere umano. La sceneggiatrice ha dichiarato: "Ovviamente ero consapevole del successo di critica e di pubblico raggiunto dal film. Tuttavia, non sapevo quanto una figura come quella di Edward fosse fondamentale per le comunità di disabili. Per queste persone, Edward è stato fonte di serenità e motivo di forza. Questa scoperta mi ha commosso. Quanto può essere toccante una cosa del genere? Il mondo è spesso così crudele e le persone soffrono tanto in silenzio. Ecco, rincuorare, dare forza e aiuto è una bellissima sensazione".

Johnny Depp nel film Edward mani di forbice

Edward mani di forbice racconta la storia di un personaggio artificiale che ha le forbici al posto delle mani perché non è stato completato dal suo creatore, deceduto in corso d'opera. Il personaggio vive isolato dalla società fino a quando una donna non lo incontra e lo invita ad unirsi alla sua famiglia. Johnny Depp è stato in grado di costruire una straordinaria interpretazione, capace di far leva sui sentimenti contrastanti di un personaggio che, a volte, utilizza le forbici in modo proficuo e, altre volte, invece, vive questo suo handicap come un impedimento. Molte persone del contesto suburbano in cui Edward si trasferisce lo trattano male, mentre altre si comportano bene con lui soltanto quando ne possono trarre vantaggio. Edward è il perfetto rappresentante di molti personaggio creati da Tim Burton, incompleti ma profondamente umani.

La parte migliore di Edward risiede proprio nel fatto che sia profondamente diverso dagli altri. Per questo motivo, Caroline Thompson - sceneggiatrice anche di The Nightmare Before Christmas e La sposa cadavere - ha fatto un ottimo lavoro con la creazione di personaggi che meritano sempre amore e rispetto. Edward mani di forbice è un classico perché unisce gli esseri umani nonostante le loro differenze, insegna a dare una mano e a far sentire meno solo chi appartenga a minoranze. Film del genere promuovono il dialogo e spingono le persone a uscire dagli steccati delle loro convinzioni malate. Il film di Tim Burton è destinato ad una memoria imperitura perché è un testo ricco di stratificazioni che finiscono per esaltarne l'unicità.