Edoné - La Sindrome di Eva, il film in prima tv stasera su Cielo

Stasera in seconda serata Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) celebra l'anniversario della morte di Alfred Kinsey, il biologo e sessuologo statunitense, con il film Edoné - La Sindrome di Eva e altro ancora.

La ricerca di Kinsey è stata uno spartiacque non solo riguardo al comportamento sessuale individuale, ma anche a proposito dell'identità di genere, gettando così le basi per una diffusa conoscenza del corpo, della sessualità e della percezione di sé. Il canale celebra questa ricorrenza proponendo il film, in prima visione assoluta, Edoné - La Sindrome di Eva del 2020 di Matilde Cerlini, Enrica Cortese, Claudio Pauri, Lorenzo Rossi, Filippo Sabarino e a seguire la docu-serie, sempre in prima visione assoluta, Making of Love.

Al centro della trama del film ci sono gli adolescenti dei giorni nostri, una festa proibita, l'arrivo della polizia, la fuga in un bosco sospeso nel tempo, una strana casa che sembra uscita dagli anni '70 e dalla rivoluzione sessuale, un diario misterioso, un segreto di famiglia dimenticato da anni. È una storia d'avventura, amicizia e scoperta, un viaggio senza tabù nel mondo dell'erotismo e del piacere. La docu-serie Making of Love mostra il viaggio creativo e personale dei ragazzi che hanno dato vita al film Edoné - La sindrome di Eva, il cui intento è mostrare l'erotismo per ciò che è, fuori dalla gabbia ideologica del proibito in cui è sempre stato relegato. Una intera serata pensata dai ragazzi per parlare di sesso ed educazione sessuale come non è mai stato fatto prima.