Edoardo Pesce ospite a Stories, stasera su Sky Tg24: "Accetto Miracoli"

Edoardo Pesce stasera alle 21:00 sarà il protagonista della puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo in onda su Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, l'attore si racconta in 'Accetto miracoli'. La puntata andrà in onda anche sabato 25 marzo alle 12 su Sky Arte ed è sempre disponibile On Demand.

Dal 24 marzo Edoardo Pesce tornerà a vestire i panni del "santo picchiatore" nella seconda stagione di Christian (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), il supernatural-crime drama Sky Original prodotto da Sky Studios e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect. Sei i nuovi episodi della "serie dei miracoli", diretti da Stefano Lodovichi. "Christian è diventato una sorta di Messia - racconta l'attore - È rispettato perché ha aiutato un po' di gente con i miracoli, cerca di azzerare le differenze, di fare da capo in una sorta di stato sociale, di un''utopia coatta'". Qui trovate il trailer della seconda stagione di Christian.

Curiosità e ricordi nella chiacchierata introspettiva che ripercorre alcune tappe della sua vita e carriera. Dalla periferia romana ("Sono nato a Tor Bella Monaca, anzi, mio padre mi diceva di dire che abitavo sulla Casilina..."), dove "ogni famiglia viveva in una palazzina con i nonni, gli zii, la mia infanzia è stata felicissima". Un "bambino vivacissimo, facevo già le imitazioni, le preparavo al bagno davanti allo specchio, per avere una sorta di affermazione usavo sempre la risata". Quindi, le elementari e medie alle scuole cattoliche e poi il liceo classico Mamiani: "mi sono salvato perché ero forte in latino e greco, non si direbbe, ma avevo otto". Due anni di medicina e diversi lavori, l'Orchestraccia e "gli spot a Rai Futura e parallelamente il teatro, qualche partecipazione nelle fiction. Devo dire che dopo Romanzo Criminale ho avuto una continuità". Ruoli a volte da antagonista: "Funziono con i personaggi cattivi poi però poi cerco sempre di metterci una fragilità. Forse quello è interessante perché parto sempre da un dolore o da, appunto, una fragilità che poi viene coperta da chi vuole fare il bullo, il violento. Sotto c'è sempre una sorta di ferita".

Tantissimi i film a cui ha preso parte tra cui Dogman, Cuori puri e Altrimenti ci arrabbiamo e fiction tra cui Boris 4: "Ero naturalmente nerd di Boris. Quando Ciarrapico mi ha chiesto se volevo fare un personaggio nella serie, gli ho chiesto io quanto gli dovessi dare. Quindi ho detto certo, neanche me lo devi chiedere". E se, pensando alla trama di Christian gli si chiede se crede nei miracoli, Pesce risponde: "Sì, non nel senso religioso. Credo in un insieme di fattori che possano far sì che si verifichi un fatto particolare quasi improbabile. Quello può essere chiamato miracolo". "Se nella mia vita ci sono stati? Diciamo che c'è un miracolo un po' più a lungo termine, nel senso che sono contento di come sta andando, quindi è una sorta di miracolo a rate..."

