Edgar Ramirez star di The War Has Ended, ambientato durante la seconda Guerra Mondiale

The Wars Has Ended, film ambientato durante la seconda Guerra Mondiale, avrà come protagonista l'attore Edgar Ramirez.

Edgar Ramirez sarà il protagonista di The War Has Ended, il nuovo progetto scritto e diretto da Hagar Ben-Asher che verrà prodotto da Mister Smith Entertainment.

Il lungometraggio racconterà la storia di un uomo in cerca dei suoi figli e sarà ambientato nella Polonia del 1945, alla fine della seconda Guerra Mondiale. Joseph, il protagonista di The War Has Ended interpretato da Edgar Ramirez, affronta un viaggio attraverso una nazione distrutta dal conflitto con il suo cavallo, Oscar, e il suo show di pupazzi per dare ai bambini del posto una pausa dalla realtà. Joseph racconta la storia di Frank e Tiny, due elefanti in caccia per la proboscide scomparsa di Frank, ma la sua vera missione è andare alla ricerca dei suoi due figli, scomparsi. Lungo la strada l'uomo stringe un'amicizia con Lily, un'orfana che offre di aiutarlo in cambio di lezioni per imparare a muovere i pupazzi. I due intraprendono una missione pericolosa animati dalla speranza, fede e amore paterno.

Ben-Asher ha spiegato: "The War Has Ended parla di un mondo che sta ricostruendosi, di ritrovare il proprio codice morale e ridefinire il concetto di famiglia. La storia di un rifugiato di guerra è sfortunatamente ritornata dolorosamente rilevante, ma spero che l'ottimismo in questo film possa essere una dimostrazione di razionalità nel nostro mondo caotico".