Eddington: terminate le riprese, tutto quello che sappiamo sul film con Joaquin Phoenix e Emma Stone

Secondo quanto riportato da World of Reel, le riprese di Eddington, con protagonisti Joaquin Phoenix e Emma Stone, sono state completate dopo che erano iniziate lo scorso marzo. Ci si aspetta un'uscita all'inizio del 2025 per il film diretto da Ari Aster.

Da quanto è emerso, Eddington potrebbe essere un film di zombie. La natura esatta degli zombie rimane però vaga. Sarà ambientato durante la pandemia di COVID ma in una realtà in cui il virus muta. Sul set è stata vista una troupe per gli effetti speciali e l'80% delle riprese è stato effettuato di notte.

Sappiamo già che il film sarà incentrato su uno sceriffo (Joaquin Phoenix), sua moglie (Emma Stone), il sindaco locale (Pedro Pascal) e un gruppo di estremisti Q-Anon. L'idea di Aster di mescolare il COVID e la politica con un'epidemia di zombie è un'idea folle. Eddington è stato descritto come un "film corale". L'aspetto COVID della trama è interessante se si considera che Aster ha scritto il film nel 2019 e ha inserito la pandemia solo in una delle bozze finali della sceneggiatura.

Phoenix si calerà nei panni dello sceriffo Joe, corrotto e dedito ad affari collaterali, che ha un rapporto gelido con la moglie Louise (Stone). Joe ha anche una rivalità con il sindaco di Eddington (Pedro Pascal) che va a letto con Louise. Micheal Ward è il giovane vice che diventa il capro espiatorio per le azioni corrotte dello sceriffo Joe.

Aster (Hereditary e Midsommar) è reduce dal divisivo Beau ha paura dello scorso anno. A24 ha prodotto tutti e tre i suoi film, finora, e Eddington sarà la loro quarta collaborazione. Phoenix e Stone avevano già condiviso lo schermo in Irrational Man di Woody Allen.