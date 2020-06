Eddie Redmayne in disaccordo con J.K. Rowling: "Sostengo le persone transessuali"

Eddie Redmayne aveva condiviso la propria opinione nei confronti dei tweet di J.K. Rowling che hanno scatenato le critiche di molti follower perché considerati offensivi nei confronti delle persone transessuali.

Il premio Oscar ha rilasciato le sue dichiarazioni a Variety prima del lungo intervento pubblicato online dalla scrittrice e non è quindi possibile sapere se la sua opinione è cambiata in qualche modo.

L'attore aveva sottolineato: "Il rispetto per le persone transessuali rimane un imperativo culturale e nel corso degli anni ho cercato di educarmi costantemente. Si tratta di un processo in corso".

Eddie Redmayne ha poi aggiunto: "Avendo lavorato con J.K. Rowling e con i membri della comunità transessuale, volevo rendere assolutamente chiara la mia posizione. Non sono d'accordo con i commenti di Jo. Le donne transessuali sono donne, gli uomini transessuali sono uomini e sono valide le identità non binarie. Non vorrei mai parlare per conto della comunità ma so che i miei cari amici e colleghi transgender sono stanchi di veder sempre mettere in discussione la loro identità, situazione che troppo spesso ha come risultato violenza e abusi. Vogliono semplicemente vivere la loro vita in modo pacifico ed è arrivato il momento che possano farlo".

J.K. Rowling chiarisce la sua posizione sulle persone transessuali

Sulla questione negli ultimi giorni sono intervenuti anche Daniel Radcliffe che si è apertamente dichiarato in disaccordo con le parole di J.K. Rowling e ora anche Emma Watson che ha condiviso un post con cui si indicano delle organizzazioni a sostegno di alcune organizzazioni che aiutano le donne transessuali.