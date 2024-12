Eddie Redmayne si unisce a Julia Roberts in "Panic Carefully" per la Warner Bros.

Eddie Redmayne, il pluripremiato attore di La teoria del tutto, si unisce a Julia Roberts nel cast di Panic Carefully, il nuovo thriller psicologico prodotto dalla Warner Bros.

Secondo fonti confermate da Deadline, anche Elizabeth Olsen è stata scritturata per il progetto, che segna la collaborazione con il regista e sceneggiatore Sam Esmail. Esmail, noto per la sua creazione di Mr. Robot, porterà sul grande schermo una trama inquietante e carica di suspense, ispirata a thriller cult come Il silenzio degli innocenti.

Cosa sappiamo sul film e i crediti degli attori

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel mistero, si sa che Panic Carefully si sviluppa lungo le linee di un thriller paranoico, con il marchio distintivo di Esmail, capace di costruire atmosfere claustrofobiche e psicologicamente intense. La produzione ha scelto di mantenere segreti molti degli sviluppi narrativi, alimentando così l'attesa del pubblico.

The Good Nurse: Eddie Redmayne in un'immagine

Il film segna la nuova collaborazione tra Esmail e Roberts, che avevano già lavorato insieme nel successo apocalittico Il mondo dietro di te. Basato sul romanzo di Rumaan Alam del 2020, il thriller è arrivato su Netflix nel novembre 2023, totalizzando 143,4 milioni di visualizzazioni e diventando così il quinto film in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma.

Il progetto è stato presentato a diversi studi e piattaforme streaming all'inizio di quest'anno, con la Warner Bros. che ha vinto una battaglia di offerte per aggiudicarsi i diritti. Tra i produttori figurano lo stesso Esmail e Chad Hamilton per la sua Email Corp., insieme a Scott Stuber, Julia Roberts, Marisa Yeres Gill e Lisa Gillan. Per la Warner Bros., il progetto è supervisionato da Kevin McCormick e Chrystal Li. Le riprese di Panic Carefully inizieranno a gennaio in Inghilterra.

Attualmente, Eddie Redmayne è impegnato nella serie The Day of the Jackal per Peacock, dove recita al fianco di Lashana Lynch. La serie, che ha rapidamente scalato le classifiche di streaming, gli è valsa una nomination ai Golden Globe.

Il mondo dietro di te: l'urlo di Julia Roberts in una scena del film

Nel frattempo, Julia Roberts è pronta a tornare sul grande schermo al fianco di Andrew Garfield nel thriller After the Hunt, diretto da Luca Guadagnino. Nel film, Roberts interpreta una professoressa universitaria che si trova a un crocevia professionale e personale dopo che una delle sue studentesse accusa un collega di molestie. Mentre naviga questa crisi, il passato della protagonista torna a bussare alla sua porta, minacciando di rivelare un oscuro segreto.