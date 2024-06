Eddie Murphy ricorda una battuta che gli fecero trent'anni fa: "era razzista"

Eddie Murphy ha criticato David Spade di recente per una battuta "razzista" che avrebbe subito nel corso di un episodio del Saturday Night Live circa trent'anni fa.

Eddie Murphy ha recentemente riaperto una vecchia ferita riguardante un fatto poco piacevole con David Spade, criticando una battuta che Spade fece su di lui durante un episodio di "Saturday Night Live" nel 1995. Il fatto è stato raccontato da Murphy di recente nel corso di un'intervista al podcast "The Interview" del New York Times.

Eddie Murphy e la Faida con David Spade

Nel 1995, Spade, durante il "Weekend Update" di "SNL", fece una battuta sulla carriera di Murphy, ironizzando sul fallimento al botteghino del film "Vampiro a Brooklyn". Spade disse: "Guardate bambini, è una stella cadente. Esprimete un desiderio".

Eddie Murphy sul palco con Anika Noni Rose in Dreamgirls

Questa battuta non passò inosservata a Eddie Murphy, che la interpretò come un colpo basso e razzista. "Una battuta sulla mia carriera? Davvero? Era un colpo basso", ha detto Murphy, sottolineando che la sua carriera era stata una delle più brillanti uscite dal "SNL".

Murphy, che fu un membro fisso del cast di "SNL" dal 1980 al 1984, si sentì tradito non solo da Spade, ma anche dai produttori dello show, che avevano approvato la battuta. "Lo show sarebbe stato cancellato se non fossi tornato, e ora c'è qualcuno del cast che fa una battuta sulla mia carriera?" ha dichiarato Murphy, criticando apertamente la decisione dei produttori di permettere quella battuta.

La faida tra Murphy e Spade durò anni, con Murphy che sfogò la sua rabbia sia su Spade che su "SNL". Nella sua autobiografia "Quasi interessante", Spade racconta di una telefonata infuocata ricevuta da Murphy, in cui quest'ultimo lo criticava duramente per la battuta. Spade ammise di essersi sentito male per l'accaduto.



Beverly Hills Cop 4, Eddie Murphy a 63 anni: "Sono troppo vecchio ormai per fare i miei stunt"

Nonostante la lunga assenza di Murphy da "SNL" a seguito della controversia, il comico è tornato a presentare lo show nel 2019, accompagnato da Dave Chappelle, Chris Rock e Tracy Morgan. Questo ritorno segnò una riconciliazione importante. "Dopo tutto questo tempo, va tutto bene", ha detto Murphy, confermando di aver fatto pace con Spade e di essere in buoni rapporti con Lorne Michaels, il produttore di "SNL".