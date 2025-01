Eddie Murphy sarà un ex superspia nel prossimo film della Sony, Blue Falcon

Sony Pictures ha scelto Eddie Murphy come protagonista di Blue Falcon, la sua prossima commedia d'azione scritta da Chad St. John.

Sony Pictures ha affidato a Eddie Murphy il ruolo di protagonista di Blue Falcon, una commedia d'azione scritta da Chad St. John, sceneggiatore di London Has Fallen e autore di Motor City, recentemente completato e interpretato da Alan Ritchson.

Nel film, Murphy interpreterà una superspia in pensione che si reca al matrimonio del figlio, da cui si era allontanato, e si trova coinvolto in una serie di eventi inaspettati quando incrocia il suo acerrimo rivale.

La produzione di Blue Falcon sarà a cura di John Davis Films, con Cliff Roberts di Syndicate Entertainment e, naturalmente, Eddie Murphy e Charisse Hewitt-Webster tramite Eddie Murphy Productions.

I progetti futuri di Eddie Murphy

Recentemente, Murphy è tornato sul piccolo schermo con Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F su Netflix. Tra i suoi prossimi progetti, l'attore ha in programma una collaborazione con Bill Condon, regista di Dreamgirls, per un film sulla vita di George Clinton, il fondatore dei Parliament Funkadelic.

Eddie Murphy con la bocca tappata nella commedia A Thousand Words

Inoltre, Murphy tornerà a vestire i panni di Ciuchino in Shrek 5, al fianco di Mike Myers nel ruolo di Shrek e Cameron Diaz in quello di Fiona. L'uscita del film, prodotto da DreamWorks Animation, è prevista per dicembre 2026.

Riguardo ai suoi prossimi impegni, l'attore ha dichiarato: "Alcuni mesi fa abbiamo iniziato a lavorare su Shrek 5. Ho registrato il primo atto e quest'anno completeremo il film. Shrek 5 uscirà nei cinema e Ciuchino avrà anche il suo film da protagonista. Quindi faremo un film su Shrek e uno su Ciuchino".