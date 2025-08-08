Eddie Murphy difende Norbit: "Non è così male, mi fa ancora ridere"

La star di Beverly Hills Cop e Il principe cerca moglie ha preso le difese del suo bistrattato film del 2007 in cui recitò, come sua consuetudine, in diversi ruoli.

Eddie Murphy in una scena di Norbit
NOTIZIA di 08/08/2025

Norbit è uno dei film con Eddie Murphy maggiormente stroncati dalla critica il protagonista non ci sta. La star ha pubblicamente preso le difese del film.

La commedia è stata co-sceneggiata dallo stesso Murphy e naturalmente, essendone l'autore, è nel suo interesse difendere il suo operato anche a distanza di diciotto anni dall'uscita nelle sale.

Eddie Murphy difende Norbit

Nel film, l'attore interpreta più ruoli, come spesso gli accade sullo schermo, e veste i panni del protagonista il nerd Norbit, della moglie sovrappeso e autoritaria Rasputia, e del padre adottivo cinese di Norbit, il signor Wong.

Il camaleontico Eddie Murphy in una scena del film Norbit!
Eddie Murphy in una scena di Norbit

Nonostante il pubblico l'abbia apprezzato facendone un vero e proprio successo al box-office, la critica l'ha stroncato e il film ha ricevuto ben 8 candidature ai Razzie Award; Eddie Murphy ha vinto i tre premi come peggior interprete per i suoi tre ruoli.

Nel corso di una chiacchierata sui suoi peggiori film, Eddie Murphy si è rifiutato di inserire Norbit: "Amo Norbit. Sapete, Norbit è uscito subito dopo che avevo ricevuto una nomination all'Oscar (per Dreamgirls). Così sono usciti articoli del tipo: 'Come ha fatto a ricevere un Oscar? Ha fatto questo!' E io pensavo: sono due film diversi!".

La scrittura di Norbit con il fratello Charlie e i suoi due film peggiori

"L'ho scritto con mio fratello Charlie. Noi pensiamo che Norbit sia divertente. Quando è uscito, ho ricevuto voti ai Razzie come peggior attore del decennio, peggior attore e peggior attrice... Ho pensato: 'andiamo, non è così male'" ha ribadito Murphy, rimasto fermo sulla sua posizione: "Ancora oggi, mi piace Norbit. Ci sono cose in Norbit che mi fanno ridere".

Eddie Murphy: i 5 migliori film dell'attore Eddie Murphy: i 5 migliori film dell'attore

I film peggiori della sua carriera, secondo Eddie Murphy sono Pluto Nash (2002) e Il genio (1998), soprattutto quest'ultimo, per il quale ha dichiarato di aver rifiutato Rush Hour. E i suoi migliori film?

Eddie Murphy ha fatto parecchia fatica a restringere il campo a quattro, come richiesto ma alla fine ha optato per Il principe cerca moglie, Il professore matto, Shrek e Dreamgirls, con una menzione speciale per 48 ore.