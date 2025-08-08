Eddie Murphy difende Norbit: "Non è così male, mi fa ancora ridere"

La star di Beverly Hills Cop e Il principe cerca moglie ha preso le difese del suo bistrattato film del 2007 in cui recitò, come sua consuetudine, in diversi ruoli.

Norbit è uno dei film con Eddie Murphy maggiormente stroncati dalla critica il protagonista non ci sta. La star ha pubblicamente preso le difese del film.

La commedia è stata co-sceneggiata dallo stesso Murphy e naturalmente, essendone l'autore, è nel suo interesse difendere il suo operato anche a distanza di diciotto anni dall'uscita nelle sale.

Eddie Murphy difende Norbit

Nel film, l'attore interpreta più ruoli, come spesso gli accade sullo schermo, e veste i panni del protagonista il nerd Norbit, della moglie sovrappeso e autoritaria Rasputia, e del padre adottivo cinese di Norbit, il signor Wong.

Eddie Murphy in una scena di Norbit

Nonostante il pubblico l'abbia apprezzato facendone un vero e proprio successo al box-office, la critica l'ha stroncato e il film ha ricevuto ben 8 candidature ai Razzie Award; Eddie Murphy ha vinto i tre premi come peggior interprete per i suoi tre ruoli.

Nel corso di una chiacchierata sui suoi peggiori film, Eddie Murphy si è rifiutato di inserire Norbit: "Amo Norbit. Sapete, Norbit è uscito subito dopo che avevo ricevuto una nomination all'Oscar (per Dreamgirls). Così sono usciti articoli del tipo: 'Come ha fatto a ricevere un Oscar? Ha fatto questo!' E io pensavo: sono due film diversi!".

La scrittura di Norbit con il fratello Charlie e i suoi due film peggiori

"L'ho scritto con mio fratello Charlie. Noi pensiamo che Norbit sia divertente. Quando è uscito, ho ricevuto voti ai Razzie come peggior attore del decennio, peggior attore e peggior attrice... Ho pensato: 'andiamo, non è così male'" ha ribadito Murphy, rimasto fermo sulla sua posizione: "Ancora oggi, mi piace Norbit. Ci sono cose in Norbit che mi fanno ridere".

I film peggiori della sua carriera, secondo Eddie Murphy sono Pluto Nash (2002) e Il genio (1998), soprattutto quest'ultimo, per il quale ha dichiarato di aver rifiutato Rush Hour. E i suoi migliori film?

Eddie Murphy ha fatto parecchia fatica a restringere il campo a quattro, come richiesto ma alla fine ha optato per Il principe cerca moglie, Il professore matto, Shrek e Dreamgirls, con una menzione speciale per 48 ore.