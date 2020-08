Ed Sheeran sarà papà: il primo figlio atteso per la fine estate

Ed Sheeran sta per diventare papà per la prima volta, la moglie Cherry Seaborn sarebbe incinta di otto mesi secondo le informazioni raccolte da The Sun. Il cantante lo scorso dicembre aveva detto di volersi prendere una breve pausa dalla musica.

La cicogna sta per arrivare a casa Sheerann, se il cantante dovrà appendere un fiocco rosa o azzurro fuori dalla sua porta non lo sappiamo ancora ma The Sun è sicuro che tra poco Cherry Seaborn darà alla luce il primo figlio del cantautore britannico. Lo scorso dicembre Ed ha pubblicato un post su Instagram annunciando che si stava prendendo una pausa dalla musica, alla fine del suo ultimo concerto a Ipswich aveva detto al pubblico: "Sono stato stato impegnato con il Divide Tour per oltre due anni e questo è il mio ultimo show. È qualcosa per me di agrodolce: adoro che voi, ragazzi, siate qui e che stiamo terminando il tour a Ipswich. Questo sarà il mio ultimo concerto, probabilmente per almeno 18 mesi".

Dopo l'annuncio di Ed Sheeran a dicembre, il suo manager Stuart Camp ha dato un grosso indizio per gli amanti del gossip "Non starà fermo a lungo, non è il tipo da stare in vacanza", ha detto parlando di Ed, aggiungendo "Ma le cose potrebbero cambiare, potrebbe avere una giovane famiglia abbastanza presto". Cherry Seaborn - una giocatrice di hockey - il 7 marzo è stata vista con un pancino sospetto, come ha riferito il Mail Online. Il tabloid inglese ha contattato alcuni amici della coppia che indirettamente hanno confermato la notizia: "Stanno solo facendo gli ultimi preparativi a casa, il bambino è atteso entro la fine dell'estate". La notizia della gravidanza ha entusiasmato anche i familiari della coppia "È un momento davvero felice e le loro famiglie sono felici per loro e non vedono l'ora di incontrare il nuovo arrivato", hanno riferito gli amici.

La coppia ha adottato uno stile di vita molto sano, Ed ha ammesso di recente di bere molto meno alcol perché la moglie Cherry "non beve così tanto". Il mese scorso, Ed ha detto al documentarista James Sebastiano Jr che sta seguendo lo stile di vita sano di Cherry: "Lei si esercita molto, quindi ho iniziato a correre con lei. Lei mangia in modo abbastanza sano, quindi ho iniziato a mangiare in modo abbastanza sano"