Ed Sheeran, la famiglia di Marvin Gaye lo accusa di plagio: il risarcimento potrebbe essere milionario

Gli eredi di Marvin Gaye potrebbero ottenere un risarcimento multi-milionario nel caso in cui dovessero vincere la causa per plagio intentata contro Ed Sheeran. La star britannica deve affrontare le accuse della famiglia di Ed Townsend, collaboratore di Gaye per il pezzo "Let's Get It On", il quale afferma che Sheeran ha copiato varie parti del brano per scrivere il suo grande successo intitolato "Thinking Out Loud".

La figlia di Townsend, Kathryn Townsend-Griffin, sua sorella Helen McDonald e gli eredi della sua defunta moglie, Cherrigale, hanno fatto causa al cantante di "Shape of You" nel 2017. I querelanti vogliono un'ingiunzione che impedisca a Sheeran di eseguire "Thinking Out Loud", oltre ad un compenso in denaro che potrebbero costare svariati milioni al cantante inglese.

Sheeran ha negato le accuse della famiglia Townsend, dicendo che "Thinking Out Loud" è una canzone composta in modo univoco. Nei documenti del tribunale, gli avvocati della star hanno affermato che "Thinking Out Loud" non è simile a "Let's Get It On" e che le affermazioni della famiglia Townsend dovrebbero essere respinte perché non sono leggermente legittime.

"Purtroppo questo è soltanto un altro caso in cui un artista ha ritenuto opportuno rubare musica ad altri artisti", ha spiegato Paul Philips, un avvocato che in precedenza aveva rappresentato in un caso simile Marvin Gaye III, il figlio di Marvin Gaye. "In questo caso particolare, il signor Sheeran sa cosa ha fatto: si è appropriato indebitamente della proprietà intellettuale del defunto, leggendario Marvin Gaye. Siamo fiduciosi che la giuria lo riconoscerà".