Ed Sheeran protagonista di un'esperienza musicale diretta per Netflix dal regista di Adolescence

Il regista di Adolescence, Philip Barantini, ha realizzato per Netflix un nuovo progetto innovativo annunciato nella giornata di oggi: One Shot with Ed Sheeran.

L'esperienza, girata con un unico piano sequenza, debutterà in streaming il 21 novembre.

I dettagli del progetto musicale

Ed Sheeran, che tra qualche settimana sarà impegnato con un nuovo tour europeo, è stato ripreso dalle telecamere durante un pomeriggio e sullo schermo sarà possibile seguirlo, in tempo reale, durante un viaggio che lo porta per le strade di New York. La star della musica ha inoltre interpretato i suoi brani più famosi, sorprendendo i fan e i passanti che lo hanno incontrato lungo le strade della Grande Mela.

Barantini ha ripreso Sheeran in metropolitana, mentre interagiva con i suoi fan e i passanti, e alle prese con il caos e l'entusiasmo che la sua apparizione ha suscitato per la città.

L'esperienza compiuta con Adolescence (di cui potete leggere la nostra recensione), serie pluripremiata che è stata realizzata con un approccio davvero unico alla regia, è stata sicuramente molto utile al filmmaker che è coinvolto nella realizzazione di One Shot with Ed Sheeran anche in veste di produttore, in collaborazione con Ben Winston e il cantautore.

Cosa raccontava Adolescence

Lo show creato da Stephen Graham, che era anche uno dei protagonisti delle puntate, ha **conquistato ben 8 Emmy Award e raccontava la storia di un tredicenne, Jamie Miller (interpretato dall'esordiente Owen Cooper), accusato dell'omicidio di una sua compagna di classe. Il tragico evento ha delle importanti conseguenze anche sulla sua famiglia e sull'intera comunità, costretta a interrogarsi sulle motivazioni della morte della ragazza e a scoprire il lato oscuro degli adolescenti.

Adolescence è arrivato a superare quota 164.2 milioni di visualizzazioni in streaming.