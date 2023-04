Ed Sheeran a Che Tempo che Fa: tra racconti di giovinezza e pigiamini (VIDEO)

Nella puntata del 16 aprile di Che Tempo che fa l'ospite d'onore è stato Ed Sheeran. Il cantautore britannico, poco prima, aveva presentato in anteprima il suo nuovo album al Fabrique di Milano. A Fabio Fazio, Ed ha parlato dell'ultimo disco e di alcuni gustosi aneddoti, legati alla sua vita privata e professionale.

Il prossimo 5 maggio uscirà il suo nuovo album, intitolato "-" ("Subtract"), l'ultimo della sua era decennale di "album matematici" e il più intimo e personale di Ed Sheeran, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico.

Dopo aver suonato Perfect con la chitarra acustica, Ed Sheeran ha svelato di essersi costruito nel giardino il pub della sua giovinezza. "Mi hanno offerto di comprare il pub originale, ma ho preferito costruirne uno nel mio giardino. Ora posso suonare, bere la birra che preferisco e organizzare feste fantastiche. Inoltre, la cosa migliore è che essendo attaccato alla mia casa, se voglio andare a dormire, basta attraversare la strada. Una volta ho lasciato un amico lì, ed è rimasto per due giorni bevendo tutte le birre che c'erano. Ora ho anche una macchina automatica per la birra, quindi non c'è il rischio di finire le scorte: basta spegnere la corrente", ha raccontato l'artista britannico.

Fabio Fazio ha regalato al suo ospite anche dei pigiami di Pikachu. Due per le figlie ed uno per il cantautore. "Così quando via ai concerti ti puoi travestire" ha detto il conduttore. Il cantautore ha rivelato che in passato è andato ai festival travestito per non farsi riconoscere. Ed Sheeran ha due figlie che condivide con la moglie Cherry Seaborn.

